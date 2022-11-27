Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня Матери

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Дорогие земляки!

Сегодня наша страна отмечает замечательный праздник — День матери, посвященный самому дорогому, любимому, близкому для каждого из нас человеку. Этот праздник появился в Самарской области в 1994 году — 21 сентября, в день празднования Рождества Пресвятой Богородицы. И лишь спустя четыре года он обрел статус общероссийского.

Дорогие мамы! Не жалея времени и сил, вы учите нас понимать, что такое хорошо и что такое плохо, быть справедливыми и ответственными, вселяете в нас уверенность в том, что, какие бы испытания ни выпали на нашем жизненном пути, вы всегда будете согревать нас своей любовью, заботой и поддержкой.

Вопросы развития института материнства и детства, укрепления семьи, повышения рождаемости – высшие приоритеты государства, которые находятся под защитой Конституции Российской Федерации и лежат в основе государственной политики. По инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина в стране применяются меры государственной поддержки в виде материнского капитала, различных выплат, реализуются национальные проекты «Демография», «Здравоохранение», «Образование», программа «Десятилетие детства».

В Самарской области с 2020 года проводится акция «Подарок новорожденному». Особое внимание уделяется помощи матерям, воспитывающим ребят с особенностями здоровья и приемных детей. Тысячи семей губернии смогли улучшить финансовое положение с помощью социального контракта. Целый комплекс мер поддержки оказывается семьям военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, участвующих в специальной военной операции. В эти нелегкие, судьбоносные для страны времена мы особенно остро сознаем, что высшей доблестью наших матерей и самым трудным испытанием для материнского сердца является воспитание сыновей-героев, с оружием в руках защищающих нашу Родину.

Низкий поклон вам, дорогие наши мамы, за ваш родительский подвиг, за вашу святую любовь, за то, что вы есть!

Крепкого вам здоровья, семейного счастья, благополучия и всего самого лучшего!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Фото: pxhere.com