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Дмитрий Азаров: «Обещаю поддерживать тех, кто сам что-то делает для своего двора и города»

1 мая 2021 16:27
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Рабочий день Дмитрия Азарова в Тольятти завершился объездом территорий Автозаводского района, по которым раньше к главе региона обращались жители.

Ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров, оборудование детских и спортивных площадок. Насыщенный рабочий день губернатора Дмитрия Азарова в Тольятти завершился объездом территорий Автозаводского района, по которым раньше к главе региона обращались жители.

Обещание приехать и вместе с жителями разобраться в проблемах главой региона было дано 19 апреля во время встречи с председателями ТОСов и многоквартирных домов района. Тогда, во время открытого диалога, жители района озвучили Губернатору ряд острых вопросов, которые предыдущие власти города не решали годами. Дмитрий Азаров дал слово, что вместе с избранным главой города Николаем Ренцем на месте разберётся в проблемах и найдёт пути их решения.

Одна из таких территорий – сквер семейного отдыха на бульваре Татищева,11-13. О проблеме во время встречи 19 апреля заявила председатель ТОС 19 квартала Тольятти Нина Луценко. Три года назад жители домов на условиях софинансирования по программе «СОдействие» сделали во дворе детскую спортплощадку. Но средства ушли «в никуда» – качество работ признано неудовлетворительным. Тем временем, соседи постоянно интересуются, как их средства были израсходованы.

Действительно, площадку оборудовали с нарушениями, в чем убедились Дмитрий Азаров и Николай Ренц. Губернатор поставил задачу, чтобы, во-первых, подрядчик по гарантии устранил недоделки до ноября, в противном случае подавать иск в суд. Не исключено, что компания, которая некачественно отремонтировала и другие дворы Тольятти, попадет в «черный список подрядчиков».

По просьбе Нины Луценко также обсудили проблему обустройства всего бульвара Татищева, названного в честь основателя города. Когда-то был готовый проект его оборудования, но документация отсутствует. Тем временем на участках, где он должен проходить, появились новые строения, магазины, киоски. Дмитрий Азаров поручил главе города вернуться к теме – и подготовить документацию по необходимы работам.

Около бульвара Курчатова 4 года назад отремонтировали внутриквартальный проезд, но опять же – нашлись изъяны. Кроме того, подрядчик «не справился» с ливневкой. Дмитрий Азаров дал поручение уже в этом году восстановить дорогу, а подрядчик обязан решить вопросы с ливневой канализацией.

Помимо этого капитально отремонтируют территорию около Юбилейной, 7.Также Николаю Ренцу поручено восстановить проезд от улицы Свердлова до домов 48 и 52. Ещё одна задача – обеспечить бесперебойное обеспечение освещением детских площадок.

В 15 квартале – на улице Ворошилова, 19 – в прошлом году по «Содействию» построили детский городок. Председатель ТОС-15 Нина Болканская пояснила Дмитрию Азарову, что жители хотят сделать территорию образцовой. И сообщила, что рядом жители решили восстановить по программе старую спортплощадку. По мнению самых юных жителей, здесь хорошо будет сделать уличные тренажеры и разбить хоть и небольшой, но уютный сквер.

«Всегда буду поддерживать тех, кто что-то делает, не сидит сложа руки, – ответил Нине Болканской Губернатор. – И благодарю руководителей территориальных органов самоуправления, старших по домам, за то, что вы взялись за эту очень важную, порой неблагодарную, работу».

 

Фото:  СОВА

 

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров Тольятти

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