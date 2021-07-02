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Дмитрий Азаров назвал условия создания паломнического центра в Самарской области

2 июля 2021 20:55
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«Работы нужно провести с уважением к святыне».

В пятницу, 2 июля, Дмитрий Азаров провёл выездное совещание в Ставропольском районе, знаменитом селе Ташла, где расположен храм в честь Святой Троицы и источник во имя иконы Божией Матери «Избавительница от бед».

По преданию, именно здесь 21 октября 1917 года икона чудесным образом явилась миру. Её обнаружила жительница села Екатерина Никаноровна Чугунова. Ей трижды во сне являлась Божия Матерь и наказывала выкопать из земли Её икону в указанном месте.

Как только святыня была обнаружена и вынута из земли, в том месте забил родник. С тех пор сюда ежедневно приезжают сотни паломников со всей страны, чтобы окунуться в купели и набрать воды, которая обладает целебными свойствами.

Работа по приведению в порядок этого святого для всех православных христиан места началась несколько лет назад. Концепцию паломнического центра сёл Ташла и Мусорка Дмитрий Азаров представил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу во время его визита в регион в сентябре 2019 года. Архипастырь идею благословил на выполнение работ.

Планы по созданию центра Губернатор обсудил во время совещания, участие в котором приняли Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий, представители духовенства, а также министерств и ведомств региона.

Дмитрий Азаров напомнил, что 17 июня Священный Синод Русской Православной Церкви признал Ташлинскую икону Божией Матери «Избавительница от бед» святыней общероссийского значения.

«Это, безусловно, повышает «духовный статус» земли, на которой располагается Паломнический центр и вместе с тем требует от нас ещё большей ответственности. Чтобы наш центр соответствовал высокому статусу, ожиданиям людей, чтобы он мог достойно принять всех желающих, нам нужно очень серьёзно подойти к развитию и обустройству знакового места», – подчеркнул руководитель региона.

«Для всех нас это место имеет особое значение. Поэтому этот объект должен восстанавливаться, создаваться по старым русским архитектурным канонам, быть красивым и привлекательным для паломников и туристов», – обратил внимание участников совещания Митрополит Сергий.

С этим согласился и Губернатор, отметив, что источник и храмы – это особое почитаемое место, которое является одной из визитных карточек Самарской области. «И наша задача – с достоинством и с уважением к святыне провести все работы. Это важно не только для жителей нашего региона, но и для паломников и туристов со всей страны», – убеждён Дмитрий Азаров.

Концепцию развития территории представили специалисты проектно-научного центра классической и традиционной архитектуры ведущего вуза страны – Московского архитектурного института.

Владыка Сергий подчеркнул, что сейчас важно сосредоточиться на первом этапе. В рамках него приведут в порядок существующие храмы, обители, сам источник. Кроме того, планируется благоустроить прилегающие территории: создать пешеходные тропы и организовать места отдыха для паломников и туристов. Также предполагается развивать просветительское направление, планируется создание туристско-рекреационного центра для детей. В дальнейшем, согласно концепции, здесь предполагается развитие храмового комплекса с обустройством парков и скверов.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

 

Теги: Дмитрий Азаров паломнический центр Ташла

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