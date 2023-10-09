Дмитрий Азаров наградил сотрудников УФСИН Самарской области

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров наградил сотрудников УФСИН региона.

Почетного знака губернатора Самарской области «За служение людям» удостоились начальник отдела собственной безопасности полковник внутренней службы Александр Колмаков и начальник отдела специального учета УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Юлия Сизова.

Вручая награды, Дмитрий Игоревич отметил, что сотрудники УИС с достоинством и честью выполняют государственные задачи. Наряду с другими сотрудниками правоохранительных органов стоят на страже законности и правопорядка.

Губернатор пожелал награжденным крепкого здоровья и дальнейших успехов, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО