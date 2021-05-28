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Дмитрий Азаров и Ольга Голодец дали старт работе одной из крупнейших онлайн-аптек России

28 мая 2021 17:32
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По мнению Губернатора, СБЕР ЕАПТЕКА – это шаг вперед по доступности лекарств для всех жителей Самарской области.

В пятницу, 28 мая, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец в общественном центре Сбера в Самаре дали старт работе одной из крупнейших онлайн-аптек России.

По мнению Губернатора, СБЕР ЕАПТЕКА – это шаг вперед по доступности лекарств для всех жителей Самарской области.

«Ожидаем запуск еще восьми хабов на территории региона. Запланировано открытие в Тольятти, на правобережье Волги – в Сызрани и на других территориях Самарской области. Совершенно точно, для людей это облегчит и ускорит получение необходимых лекарственных препаратов», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он выразил уверенность в том, что открытие хаба будет способствовать продвижению на рынке местных фармацевтических компаний.

Первый хаб СБЕР ЕАПТЕКИ заработал в Самаре. Уже сегодня в нем представлено более 12 тысяч лекарств и товаров для здоровья и красоты. Ассортимент расширится к концу лета до 18 тысяч наименований, а к концу года – до 100 тысяч товаров, в том числе редких лекарств. На дом доставляют любые заказы, кроме тех, что отпускаются только по рецепту. Спиртосодержащие и рецептурные препараты можно приобрести на месте, а также заказать онлайн и забрать непосредственно в аптеке. Губернатор Самарской области поручил региональному минздраву проработать вопрос доставки рецептурных лекарств до пациентов с помощью социальных служб.

Развитие аптеки нового формата открывает доступ людям к большому ассортименту лекарств.

«На сегодняшний день он увеличился с привычных 3-4 тысяч до 12 тысяч, а до конца года будет открыт доступ ко всем наименованиям препаратов, зарегистрированных на территории России – это почти 100 тысяч, – подчеркнула заместитель Председателя Правления Сбербанка. – Теперь не нужно ехать в другой регион, поскольку даже самые труднодоступные препараты будут привозиться через систему хаба и заказа лекарственных препаратов сюда, на территорию региона. Огромное преимущество состоит в том, что наши лекарства всегда дешевле – за счет огромной сети, – что является преимуществом для каждого нашего клиента».

«Мы видим свою задачу в том, чтобы способствовать развитию здравоохранения и цифровой медицины в стране и благодарны Правительству Самарской области за поддержку. Начав с открытия хаба в Самаре, мы будем активно расширять свое присутствие в регионе, чтобы возможность приобретать редкие и дефицитные лекарства и заказывать товары для здоровья с доставкой на дом появилась у всех жителей Самарской области», – отметил основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА Антон Буздалин.

СБЕР ЕАПТЕКА начала свою работу в регионе с благотворительной акции. Компания передала лекарства и медицинские товары подопечным благотворительного фонда «ЕВИТА». Онлайн-заказ был оформлен Дмитрием Азаровым и Ольгой Голодец совместно с коллегами прямо во время официального открытия аптечного хаба.

Во время рабочего совещания сразу после церемонии открытия руководителю региона представили еще ряд цифровых сервисов в сфере здравоохранения. Новые разработки призваны сделать медицинские услуги более доступными для жителей региона, повысить скорость и комфорт работы для врачей лечебных учреждений, а также реализовывать проекты с применением технологии искусственного интеллекта в медицине.

«Поддерживать хочется тех, у кого получается, кто вкладывает свой ресурс организационный, профессиональный в развитие технологий. Мы действительно очень серьезно сотрудничаем и поддерживаем все начинания, которые происходят в Самарском регионе. Область показывает абсолютную динамику, выделяясь среди других субъектов России», – подчеркнула Ольга Голодец.

Председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Александр Анащенко напомнил, что чуть больше года назад компания начала помогать региону в проекте «Бережливая поликлиника». «Результаты, которых сейчас достигла Самарская область, сегодня – уникальны. Качество сервиса существенно выросло. И накладывая на оптимизированные бизнес-процессы внутри поликлиник цифровые технологии, можно существенно улучшить качество обслуживания населения», – добавил он.

По итогам 2020 года Самарская область вошла в топ-3 регионов России, жители которых наиболее часто обращались к удаленным телемедицинским консультациям сервиса СберЗдоровье.

Кроме того, с прошлого года в регионе используется система выявления патологии легких с применением искусственного интеллекта (ИИ), что ускоряет постановку диагноза и назначение лечения. В Самарской области бесплатное подключение клиник к разработанной СберМедИИ и Лабораторией искусственного интеллекта Сбера модели ИИ было реализовано в Тольяттинской городской клинической больнице №5 и клиниках Самарского государственного медицинского университета.

Еще одно решение, которое также реализовано в клиниках СамГМУ, – применение технологии Voice2Med от группы компаний ЦРТ – продукта на основе ИИ, который позволяет в режиме реального времени заполнять медицинские документы, преобразуя голос врача в текст. А в феврале 2021 году Сбербанк и медицинский университет договорились о создании центра научных знаний на базе клиник вуза. В рамках развития компетенций будущих медиков в области ИИ СамГМУ совместно с Корпоративным университетом Сбербанка и компанией СберМедИИ планирует разработать и внедрить к началу следующего учебного года обучающую программу для студентов 1-го и 2-го курсов.

«Наработки Сбера в здравоохранении, которые мы вместе реализуем в пилотном режиме, уже нуждаются в масштабном внедрении. Совершенно очевидно, первоочередное внимание к программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» – тому, что больше всего беспокоит людей. Совместно мы создаем условия, когда каждый человек будет чувствовать заботу о себе каждый день. Современные технологические платформы с использованием искусственного интеллекта позволяют не просто напоминать, когда пациенту прийти на прием, когда померить давление, но чувствовать эту заботу, которая является определяющим фактором в работе любой власти и функционировании социального государства в целом», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Правительство Самарской области и лично Губернатор уделяют особое внимание модернизации первичного звена здравоохранения – это та задача, на которую сегодня работают все регионы. Напомним, пилотная программа для решения существующих проблем оказания первичной медицинской помощи была успешно реализована именно в Самарской области. Программа со сроком действия до 2025 года предусматривает строительство новых поликлиник, ФАПов, офисов врачей общей практики.

Цифровые технологии являются неотъемлемой частью современной медицины и самых разных сфер жизни. И не случайно Самарская область является одним из приоритетных регионов для развития цифровых направлений со стороны Сбера.

«Дмитрий Игоревич Азаров и его команда очень много внимания уделяют цифровизации региона в интересах каждого человека. Мы не просто обсуждали цифровизацию, а что каждый шаг дает каждому жителю. Мы обсуждали продукты, которые могут стать серьезным подспорьем в здравоохранении, в развитии транспортной системы. И регион здесь показывает блестящие успехи. Самарский медицинский университет сегодня является одним из лидеров по разработке и сотрудничеству в производстве продуктов искусственного интеллекта для здравоохранения. Сотрудничество будет развиваться, и я лично благодарна Дмитрию Игоревичу и его команде за такой заинтересованный и глубоко профессиональный технологичный подход к решению проблем каждого человека в регионе», – обратилась Ольга Голодец к Губернатору.

 

Теги: Дмитрий Азаров Ольга Голодец СБЕР ЕАПТЕКА

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