Для жителей и гостей Самары ко Дню города подготовили более 100 обзорных и тематических пешеходных экскурсий

Главные новости:
В Самаре в рамках подготовки к отопительному сезону продолжается реконструкция теплотрассы, проходящей под Третьим проездом.
Через перекресток улиц Дыбенко и Третий проезд в Самаре временно ограничат движение транспорта
Тыкву можно использовать в разных вариантах как полезное дополнение, которое помогает подготовить организм к зиме.
Диетолог рассказала о пользе тыквы для здоровья 
В Самаре ночью +7, +9°С, днем +19, +21°С.
10 сентября в регионе без осадков, до +22°С
Самым массовым забегом станет масс-старт для всех любителей здорового образа жизни на 1500 метров.
«Кросс нации»: в Самаре состоится ежегодный Всероссийский день бега 
События проходят на общественных и дворовых пространствах, которые привели в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и программе «Народный бюджет Самарской области».
«Самарская область – наш дом»: более 4 тысяч жителей города уже приняли участие в областной акции 
Всего студенты из 11 вузов Самарской области направили на конкурс 238 инновационных проектов.
ФСИ: 60 студенческих проектов Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.
Сотрудник территориального филиала акционерного общества подозревается в превышении полномочий
Олеся Худова, старший дознаватель отделения дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тольятти, признана лучшей в региональном управлении МЧС России.
В ГУ МЧС СО выбрали лучшего пожарного дознавателя
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Для жителей и гостей Самары ко Дню города подготовили более 100 обзорных и тематических пешеходных экскурсий

9 сентября 2025 15:19
217
Их проведут профессиональные гиды и знатоки города. 

13 и 14 сентября, в период празднования Дня города Самара, жители и гости областной столицы смогут посетить более 100 обзорных и тематических пешеходных экскурсий. В рамках культурно-познавательного проекта «Моя Самара» их проведут профессиональные гиды и знатоки города. 

Участники экскурсий смогут по-новому открыть для себя знакомые улицы и площади, побывать в самарских двориках, пройти по набережной, спуститься в Бункер Сталина, ближе познакомиться с архитектурой зданий, мимо которых проходят каждый день, узнать интересные факты из жизни городских театров, музеев, кинотеатров и библиотек, а также имена выдающихся людей, чьими силами в разные годы развивался город.

Актеры драматического театра «Грань» и молодежного драматического театра «Мастерская» покажут иммерсивную экскурсию-пьесу «Визит Императора», в 2024 году ставшую лауреатом первой степени Всероссийской туристской премии. В любое время все желающие смогут пройти ряд экскурсий самостоятельно с помощью мобильных телефонов. Это, например, аудиоэкскурсии по улицам Куйбышева и Фрунзе, онлайн-гиды с помощью телеграм-бота по Самарской набережной и Металлургу. 

Расписание пешеходных экскурсий, которые будут проходить 13 и 14 сентября с 10:00 до 21:00, можно посмотреть по ссылке: https://samadm.ru/city_life/den-goroda-2025/. Записаться на экскурсии можно по многоканальному телефону 8 (800) 222-20-63.

 

Теги: Самара

