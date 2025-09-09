Для жителей и гостей Самары ко Дню города подготовили более 100 обзорных и тематических пешеходных экскурсий

217

13 и 14 сентября, в период празднования Дня города Самара, жители и гости областной столицы смогут посетить более 100 обзорных и тематических пешеходных экскурсий. В рамках культурно-познавательного проекта «Моя Самара» их проведут профессиональные гиды и знатоки города.



Участники экскурсий смогут по-новому открыть для себя знакомые улицы и площади, побывать в самарских двориках, пройти по набережной, спуститься в Бункер Сталина, ближе познакомиться с архитектурой зданий, мимо которых проходят каждый день, узнать интересные факты из жизни городских театров, музеев, кинотеатров и библиотек, а также имена выдающихся людей, чьими силами в разные годы развивался город.



Актеры драматического театра «Грань» и молодежного драматического театра «Мастерская» покажут иммерсивную экскурсию-пьесу «Визит Императора», в 2024 году ставшую лауреатом первой степени Всероссийской туристской премии. В любое время все желающие смогут пройти ряд экскурсий самостоятельно с помощью мобильных телефонов. Это, например, аудиоэкскурсии по улицам Куйбышева и Фрунзе, онлайн-гиды с помощью телеграм-бота по Самарской набережной и Металлургу.



Расписание пешеходных экскурсий, которые будут проходить 13 и 14 сентября с 10:00 до 21:00, можно посмотреть по ссылке: https://samadm.ru/city_life/den-goroda-2025/. Записаться на экскурсии можно по многоканальному телефону 8 (800) 222-20-63.