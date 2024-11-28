для покупки россияне чаще всего ищут двухкомнатные квартиры

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Двухкомнатные квартиры популярнее как на первичном, так и на вторичном рынках жилья. В новостройках чаще всего «двушками» интересуются жители Улан-Удэ, Кирова и Калуги, в готовом фонде — Тулы и Иркутска.

В «Авито Недвижимости» изучили, какой формат жилья пользуется наибольшим спросом на платформе среди россиян в ноябре 2024 года. В среднем по стране наиболее востребованными оказались двухкомнатные квартиры (на первичном рынке доля от общего объема спроса составляет 35%, на вторичном — 33%). Однокомнатные квартиры занимают 31% в структуре спроса на первичном рынке и 32% на вторичном рынке. Указанные форматы пользуются наибольшим интересом во всех городах исследования.

На вторичном рынке двухкомнатные квартиры лидируют по доле спроса в 18 из 42 городов, попавших в исследование платформы. Самые заметные доли — в Туле (41%) и Иркутске (38%). Однокомнатными квартирами чаще всего интересуются в 19 из 42 городов. Они особенно популярны в Липецке, Ставрополе и Краснодаре (доля в каждом городе по 41%), а также в Рязани и Симферополе (38% в обоих). В пяти городах «однушки» и «двушки» имеют одинаковые доли спроса: в Иванове (по 36%), Смоленске (по 34%), Челябинске (по 33%), Омске (по 30%) и Новосибирске (по 28%). Подробная информация — в таблице 1.

На первичном рынке двухкомнатные квартиры лидируют по доле спроса в 31 из 42 городов. Наибольшим интересом такое жилье пользуется в Улан-Удэ (доля: 58%), Кирове (51%), Калуге (50%), Смоленске (48%) и Ярославле. Однокомнатные квартиры популярнее в 10 из 42 городов. На общем фоне здесь выделяются Сочи (53%), Севастополь (47%), Симферополь (44%) и Калининград (42%). В Томске интерес к обоим форматам одинаковый: у однокомнатных и двухкомнатных квартир доли составляют по 28% от общего объема спроса.

Средняя цена на квартиры по России выше в новостройках. Для однокомнатных разница составляет 1,6 млн рублей. Среди городов «однушки» на вторичном рынке дороже только в Кирове (290 тысяч рублей) и Севастополе (40 тысяч рублей). Однокомнатные квартиры в новостройках дороже в 40 из 42 городов исследования. Самая заметная разница в стоимости — в Сочи (на первичном рынке «однушки» дороже на 6,7 млн рублей), Астрахани (на 2,7 млн рублей), Казани и Москве (на 2,6 млн рублей в каждом городе). Более подробная информация по средним ценам на жилье представлена в таблице 1.

Двухкомнатные квартиры также в среднем по России дороже в новостройках — разница составляет 2,7 млн рублей. «Двушки» на первичном рынке дороже в 41 из 42 городов, попавших в исследование «Авито Недвижимости». В Сочи двухкомнатные квартиры в новостройках дороже на 7,7 млн рублей, в Астрахани — на 3,9 млн рублей, в Нижнем Новгороде — на 3,6 млн рублей, в Омске — на 3,3 млн рублей, в Санкт-Петербурге — на 3,1 млн рублей. Дешевле двухкомнатные квартиры в новом фонде только в Кирове (на 1,1 млн рублей).

«Причину, по которой квартиры в новостройках дороже в большинстве городов, следует искать в том числе в размере такого жилья. Средняя площадь двухкомнатных квартир на вторичном рынке составляет 52 кв. м, на первичном — 60 кв. м. По этой причине стоимость таких объектов не всегда сопоставима. В реальности мы видим картину, когда двухкомнатные квартиры в новостройках бывают больше трехкомнатных на “вторичке”. В том числе, когда речь идет о “евротрешках”, которые состоят из кухни-гостиной и двух спален. Как итог, покупатели выбирают подходящий для них вариант, исходя из состава семьи, стиля жизни и располагаемых финансов», — комментирует Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости».

«После окончания действия массовой льготной ипотеки ставки по кредитам на первичном и вторичном рынках стали сравнимы. На фоне этого мы наблюдаем небольшой переток спроса из новостроек в сегмент готового жилья, причем в столицах этот тренд выражен сильнее. Вторичная недвижимость остается более доступным вариантом для покупки квартиры нужного формата, а меньшее количество квадратных метров покупатели могут нивелировать за счет продуманного использования пространства. Более низкая цена по каждому типу комнатности — одно из преимуществ “вторички”, поскольку фильтр поиска по количеству комнат на нашей платформе заметно популярнее поиска по площади», — добавляет Сергей Ерёмкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».