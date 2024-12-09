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Для членов семей участников СВО предусмотрен бесплатный проезд в общественном транспорте Самары

9 декабря 2024 21:30
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С четвертого квартала 2024 года в Самаре действует новая мера поддержки для членов семей участников специальной военной операции.

С четвертого квартала 2024 года в Самаре действует новая мера поддержки для членов семей участников специальной военной операции – бесплатный проезд в муниципальном общественном транспорте Самары.

Новый вид льгот предоставляется по социальной карте «Zа Победу» и распространяется на супругов участников специальной военной операции, детей с 7 до 18 лет, а также на студентов до 23 лет, кто очно обучается в университете.

«Эта новая мера поддержки заработала совсем недавно. Ввели ее на региональном уровне. Работа карты «Zа Победу» построена на технологии электронных социальных карт, которые уже очень давно у нас широко используются. Услуга оформления бесплатна, активации «пластик» не требует, как и пополнения счета. Совершать можно неограниченное количество поездок на всех видах городского муниципального транспорта – метро, троллейбусы, автобусы, трамваи, а также на пригородных электричках в пределах Самарской области», - рассказал заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации Самары Юрий Тапилин.

Для оформления транспортной карты членам семьи участника СВО достаточно обратиться в ГКУ СО «Главное казённое управление социальной защиты населения Самарского округа» по месту жительства. «Мой муж – участник специальной военной операции, сейчас находится в зоне боевых действий», - поделилась жительница Самары Ирина Проценко. – «У меня двое детей, и вся наша семья активно пользуется общественным транспортом. Кто ездит на учебу, а кто и на работу. Совсем недавно я оформила эту карту себе и начала оформлять младшему сыну. Сделать это очень легко, в том числе и онлайн. А со сбором документов нам помогал и помогает социальный куратор от Администрации района».

Для получения карты необходимо в отделение соцзащиты предоставить пакет документов, среди которых бумаги, подтверждающие родство, участие в специальной военной операции, личная фотография (карта именная). Услуга будет оказана в течение десяти рабочих дней. За подробностями также можно обратиться на горячую линию круглосуточного консультационного центра «Победим вместе!» по телефону - 8 (846) 998-67-07. Специалисты работают без выходных.

Напомним, что сейчас для участников СВО и их семей действуют свыше 30 мер поддержки. Ознакомиться с ними можно онлайн на сайте: contract.samadm.ru. Здесь же доброволец может оставить заявку на поступление в ВС РФ. Сейчас за заключение контракта военнослужащий получает единовременную выплату 2 млн. рублей, 4,5 млн. рублей – за первый год службы.

До 100 тыс. рублей увеличена выплата для оказавших содействие в агитации и помощь в прибытии кандидата в военный комиссариат или пункт отбора для заключения контракта. Средства может получить любой - основанием для этого является справка. Ее необходимо представить в ДОСААФ на улице Чкалова, 90.

Одна из новых мер поддержки – списание задолженности по кредитам до 10 млн. рублей, которая образовалась до 1 декабря 2024. Эта мера, установленная Указом Президента России Владимиром Путиным, действует для тех, кто заключил контракт после 1 декабря текущего года.

Адреса местных отделений управлений соцзащиты населения для регистрации и получения карты «Zа Победу» на территории Самары здесь.

 

Фото:   Администрация Самары

Теги: Самара

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