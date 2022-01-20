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Для большинства жителей Самарской области главным приоритетом на 2022 год станет семья

20 января 2022 10:27
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Для большинства жителей Самарской области главным приоритетом на 2022 год станет семья

Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди соискателей Самарской области и выяснила, на что они планируют тратить больше времени в 2022 году. 

Для большинства жителей Самарской области главным приоритетом на 2022 год станет семья – 65% намерены тратить на это большую часть времени (причем мужчины и женщины в данном вопросе оказались солидарны). На втором месте оказалась работа – этот вариант выбрали 55% респондентов. На третьем месте – здоровье, посвящать ему время планируют 48% жителей Самарской области, на четвертом месте оказалось саморазвитие (45%).

Далее приоритеты распределились следующим образом: 15% хотят больше времени уделять спорту, 28% - хобби. 5% выбрали вариант «другое», указав, в том числе, путешествия.

Чаще других уделять больше внимания работе намерены рабочий персонал (76%), начинающие специалисты (73%) и административный персонал (65%). Саморазвитие чаще в приоритете у представителей сферы искусства и медиа (71%). Семью активнее выбирали специалисты из профобласти «Высший менеджмент» и производственной сферы (по 61%).

Теги: Опрос

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