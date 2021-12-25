Дизайнеры рассказали, чем модно украшать ёлку

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Актуален экостиль – самодельные игрушки из дерева или картона и собранные в лесу шишки. В моде и фактическое отсутствие игрушек, достаточно оттенить елку искусственным снегом. Можно обратиться к астрологии и вспомнить, что наступающий 2022-й – это год Голубого тигра, и выбрать основным цветом украшения голубой или синий.

Эксперты сошлись во мнении, что в моду возвращаются ретроукрашения – игрушки из бабушкиных сундуков. Помимо елки можно украсить окна и подоконники, двери и любые горизонтальные поверхности – лапником и мелкими игрушками, передает Радио Маяк.