Дизайнеры из Самары смогут представить свои коллекции на модном показе и выйти на широкую аудиторию

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Яндекс Маркет запускает федеральную программу поддержки молодых брендов одежды, в которой могут принять участие дизайнеры из Самары. Финалисты представят свои коллекции на модном показе Маркета, а также получат специальные условия по работе с маркетплейсом. Для молодых дизайнеров это возможность выйти на широкую аудиторию потенциальных покупателей и заявить о себе в модной индустрии.

Подать заявку можно на сайте проекта до 25 марта 2025 года. Сделать это могут дизайнеры и компании, которые создают и развивают свой бренд в России. В ассортименте должны быть оригинальные капсульные коллекции, которые отражают авторский стиль и актуальные тренды. Маркет запустил проект, чтобы найти новые таланты, поэтому на момент подачи заявки бренд должен существовать не более трёх лет. К участию приглашаются авторы, которые никогда ранее не продавали свои коллекции на Маркете.

До 31 марта Маркет совместно с дизайнером и продюсером Артёмом Кривда выберут до 50 финалистов со всей страны. Они получат специальные условия на размещение товаров на Маркете, а также на их хранение на складе и логистику. Дизайнеры смогут обратиться к персональному менеджеру за консультациями по работе с маркетплейсом, чтобы настроить онлайн-продажи. Это поможет найти потенциальных покупателей: за 2024 год общие продажи локальных дизайнеров на Маркете выросли в 3 раза по сравнению с прошлым годом.

Также финалисты смогут представить свои коллекции на модном показе Яндекс Маркета в Москве. Мероприятие пройдёт 14 апреля 2025 года и объединит лидеров индустрии: дизайнеров, стилистов, представителей брендов и других экспертов. Маркет создаст лукбук весна-лето 2025 с образами с показа. Так потенциальные покупатели смогут увидеть коллекции молодых дизайнеров и заказать понравившиеся образы.