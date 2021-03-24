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Директор Санкт-Петербургской мастерской предположила, сколько может стоить меховой костюм как у Путина

24 марта 2021 23:00
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Ранее в мастерской изготовило партию похожих костюмов для частного клиента.

Охотничий костюм из дубленочного меха, как тот, в котором президент РФ Владимир Путин отдыхал в тайге, можно сшить на заказ за 150 тысяч рублей, рассказала РИА Новости директор Санкт-Петербургской Мастерской кожи и меха Евгения Морозова, ателье которой 3,5 года назад изготовило партию похожих костюмов для частного клиента.

На видеокадрах отдыха Путина в тайге вместе с Сергеем Шойгу они были одеты в одинаковые костюмы из овчины. Похожие костюмы представлены на сайте мастерской в разделе "Портфолио".

"Такой костюм, весь костюм, стоит около 150 тысяч рублей на среднюю мужскую фигуру", - рассказала РИА Новости Морозова.

По ее словам, стоимость меха для изделия составляет порядка 100 тысяч, остальное - оплата работы мастера.

"Очень похож. К сожалению, я сомневаюсь, что это именно он попал к президенту, но очень похож", - сказала собеседница агентства. Она предположила, что модель могла понравиться президентскому ателье, и оно могло пошить похожий костюм.

 

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Комментарии

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