Директор Санкт-Петербургской мастерской предположила, сколько может стоить меховой костюм как у Путина

22

Охотничий костюм из дубленочного меха, как тот, в котором президент РФ Владимир Путин отдыхал в тайге, можно сшить на заказ за 150 тысяч рублей, рассказала РИА Новости директор Санкт-Петербургской Мастерской кожи и меха Евгения Морозова, ателье которой 3,5 года назад изготовило партию похожих костюмов для частного клиента.

На видеокадрах отдыха Путина в тайге вместе с Сергеем Шойгу они были одеты в одинаковые костюмы из овчины. Похожие костюмы представлены на сайте мастерской в разделе "Портфолио".

"Такой костюм, весь костюм, стоит около 150 тысяч рублей на среднюю мужскую фигуру", - рассказала РИА Новости Морозова.

По ее словам, стоимость меха для изделия составляет порядка 100 тысяч, остальное - оплата работы мастера.

"Очень похож. К сожалению, я сомневаюсь, что это именно он попал к президенту, но очень похож", - сказала собеседница агентства. Она предположила, что модель могла понравиться президентскому ателье, и оно могло пошить похожий костюм.