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Директор ФСИН России Аркадий Гостев представил начальника УФСИН России по Самарской области

13 марта 2024 16:41
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Указом Президента Российской Федерации на должность начальника областного УФСИН назначен полковник внутренней службы Алексей Климов.

Директор ФСИН России Аркадий Гостев представил начальника УФСИН России по Самарской области.

В мероприятии, которое прошло в режиме видео-конференц-связи, приняли участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, руководство региональных органов исполнительной власти и личный состав Управления.

Указом Президента Российской Федерации на должность начальника областного УФСИН назначен полковник внутренней службы Алексей Климов. Новый руководитель Управления службу в уголовно-исполнительной системе начал в 2000 году с должности инспектора подразделений режима и охраны в исправительном учреждении и прошел путь до первого заместителя начальника Управления режима и надзора ФСИН России.

– Убежден, что имеющийся профессиональный, жизненный опыт ускорят процесс вхождения в должность и позволят Алексею Николаевичу обеспечить эффективную работу вверенного подразделения, – подчеркнул Аркадий Гостев.

В своем обращении директор ФСИН России остановился на вопросах оперативно-служебной деятельности территориального органа, требующих дополнительного внимания и контроля, обеспечения полезной занятости осужденных, развития производственного сектора исправительных учреждений и создания условий для реализации избирательных прав подозреваемых и обвиняемых на выборах Президента Российской Федерации.

Аркадий Гостев отметил значимость укрепления взаимодействия с органами власти и правоохранительными структурами в вопросах профилактики повторной и рецидивной преступности среди осужденных.

Кроме того, директор ФСИН России обсудил с Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым расширение сети исправительных центров, развитие сотрудничества в рамках реализации Федерального закона «О пробации в Российской Федерации», отдельные положения которого вступили в силу с 1 января 2024 года.

Глава региона в своем выступлении выразил уверенность в укреплении всестороннего взаимодействия с областным Управлением пенитенциарного ведомства и поздравил сотрудников и ветеранов службы с Днем работника уголовно-исполнительной системы и 145-летием образования ведомства.

Алексей Климов в ответном слове поблагодарил руководство ФСИН России за оказанное доверие и выразил готовность к выполнению задач, стоящих перед УИС области, сообщает пресс-служба  УФСИН России по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой  УФСИН России по Самарской области

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