Диетолог рассказала о пользе горького шоколада

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Несколько кусочков горького и темного шоколада могут принести пользу для здоровья, в частности для сердца и сосудов, однако в день рекомендуется употреблять не более 15–25 г этого продукта, пишут "Известия" со ссылкой на диетолога Антонину Стародубову.

«Умеренное потребление темного шоколада снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, способствует нормализации артериального давления и липидного обмена, повышает продуктивность головного мозга», — отметила специалист в беседе с «РИА Новости».

Также она отметила, что шоколад способствует нормализации артериального давления и липидного обмена, повышает продуктивность головного мозга, сообщает Pravda.Ru.

Диетолог отметила, что в какао-бобах содержатся полезные пищевые вещества с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. В их составе присутствуют витамины и микроэлементы, среди которых сера, магний, калий, железо, цинк и другие.

Также Стародубова уточнила, что наиболее полезны сорта шоколада с высоким содержанием какао-бобов — не менее 70% — и относительно невысоким содержанием сахара — не более 25%. То есть это горькие и некоторые темные сорта шоколада, пишет «Москва 24».

Если же у человека есть различные хронические заболевания, нужна консультация врача, заключила врач.

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