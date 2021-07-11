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Диетолог рассказала о подходящей еде в жаркую погоду

11 июля 2021 12:19
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Диетолог рассказала о подходящей еде в жаркую погоду

В жаркую погоду необходимо употреблять легкую пищу и добавлять в рацион больше овощей и фруктов. Такой совет россиянам дала в воскресенье, 11 июля, врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол.

«В жару не стоит есть тяжелые блюда из баранины, свинины. Лучше употреблять рыбу, птицу, мясо кролика. Вообще, конечно, больше воды, жидкости, чтобы она пополнялась, для нас это очень важно», — указала она в беседе с RT.

Также диетолог напомнила о необходимости проверять срок годности продуктов, сокращающийся в жаркую погоду.

«Всё должно быть в холодильнике, потому что всё портится очень быстро: микрофлора патогенная очень быстро размножается и может вызвать диарею, различные заболевания желудочного-кишечного тракта», — отметила Хорол.

При возникновении сильных симптомов отравления врач порекомендовала обращаться к медикам.

«Если понос, рвота доходят до пяти-шести раз в сутки, то следует уже обращаться к врачу. Если это касается детей, то надо обращаться к врачу немедленно, потому что наступает обезвоживание организма и человек может погибнуть, это особенно опасно для ребенка», — подчеркнула она.

Кроме того, по словам Хорол, обратиться к врачу необходимо, чтобы не перепутать симптомы отравления с другими патологиями, пишут "Известия".

Теги: диетолог здоровое питание

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