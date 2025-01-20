Диетолог рассказал о неожиданных полезных свойствах яблок

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Диетолог Михаил Гинзбург рассказал о неожиданных полезных свойствах яблок. По словам специалиста, в яблоках содержится много полезных веществ, способствующих профилактике ряда заболеваний, в том числе диабета, атеросклероза, онкопатологий и гипертонии, пишут "Известия".

В беседе с газетой «Вечерняя Москва» диетолог указал на то, что яблоки полезны благодаря содержащимся в них пищевым волокнам. Гинзбург пояснил, что пищевые волокна являются пребиотиками, «подкармливают» микрофлору и очищают организм, а сочетание кверцитина и аскорбиновой кислоты улучшает микроциркуляцию, защищает сосудистую стенку и предотвращает развитие атеросклероза. Помимо этого, яблоки положительно влияют на здоровье зубов.

Гинзбург также рассказал, что яблоки значительно способствуют улучшению самочувствия при гипертонии и атеросклерозе.

Между тем, предупредил диетолог, в ряде случаев яблоки могут быть вредны, например, людям с гастритом и язвенной болезнью в острой фазе. В этом случае яблоки допустимо употреблять только в виде пюре или печеными. При диабете яблоки можно есть только после еды. Врач подчеркнул, что яблоко сладкого сорта при равном количестве сахара будет более полезным, чем сладкий чай или торт. Диетолог добавил, что не стоит есть яблочные косточки, поскольку это несъедобный продукт.

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