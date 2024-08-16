Диетолог призвала не совмещать мед с горячим чаем и хлебом

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Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала не добавлять в горячий чай мед вместо сахара, поскольку в этом случае он теряет свои полезные свойства, пишут "Известия".

В беседе с RT специалист отметила, что мед должен быть натуральным, а не являться медовым продуктом, тогда он действительно будет полезен. В нем содержатся витамины, макро- и микроэлементы, а также ряд органических кислот.

Между тем, по словам Соломатиной, в меде содержится много сахара, потому «обольщаться тем, что мед можно есть вместо сахара и получать исключительно пользу, конечно, не стоило бы», пишет kp.ru.

Врач напомнила, что мед также является аллергенным продуктом. Она также указала на то, что мед стимулирует выработку ферментов поджелудочной железой, потому не стоит употреблять его на голодный желудок, или после этого всё равно следует поесть.

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