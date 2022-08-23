Диетолог: овощные соки для здоровья человека несут максимальную пользу

166

Овощные соки для здоровья человека несут максимальную пользу. Об этом 23 августа заявила диетолог Елена Соломатина, пишут "Известия".

Полный шлак: чем опасен детокс и кому он нужен

«Когда мы выжимаем фруктовый сок, то жмых, то есть клетчатку, часто выбрасываем. Без нее сахар, который особенно содержится в сладких фруктах, может повышать уровень глюкозы в крови», — сказала специалист.

Она подчеркнула, что в таком случае люди употребляют сахарный сироп. В овощных соках сахара меньше, отметила она в беседе с сетевым изданием м24.ru.

Также в овощных соках содержится меньше и органических кислот, которые могут раздражать пищеварительную систему.

Хорошо очищает организм и оказывает мочегонное действие сок из сельдерея и тыквы, а понизить давление может свекольный сок, подчеркнула диетолог.

«В морковном — бета-каротин: это наше сумеречное зрение, это укрепление слизистой», — перечислила врач.

Употреблять овощные соки нужно сразу после приготовления, обратила она внимание, только свекольному соку необходимо отстояться.

Фото: ru.freepik.com