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Диетолог: овощные соки для здоровья человека несут максимальную пользу

23 августа 2022 22:49
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Употреблять овощные соки нужно сразу после приготовления, обратила она внимание, только свекольному соку необходимо отстояться.

Овощные соки для здоровья человека несут максимальную пользу. Об этом 23 августа заявила диетолог Елена Соломатина, пишут "Известия".

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«Когда мы выжимаем фруктовый сок, то жмых, то есть клетчатку, часто выбрасываем. Без нее сахар, который особенно содержится в сладких фруктах, может повышать уровень глюкозы в крови», — сказала специалист.

Она подчеркнула, что в таком случае люди употребляют сахарный сироп. В овощных соках сахара меньше, отметила она в беседе с сетевым изданием м24.ru.

Также в овощных соках содержится меньше и органических кислот, которые могут раздражать пищеварительную систему.

Хорошо очищает организм и оказывает мочегонное действие сок из сельдерея и тыквы, а понизить давление может свекольный сок, подчеркнула диетолог.

«В морковном — бета-каротин: это наше сумеречное зрение, это укрепление слизистой», — перечислила врач.

Употреблять овощные соки нужно сразу после приготовления, обратила она внимание, только свекольному соку необходимо отстояться.

 

Фото:   ru.freepik.com

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