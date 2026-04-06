Диетолог, нутрициолог назвала самое полезное печенье

Диетолог, нутрициолог Софья Кованова рассказала, какое печенье самое полезное, пишут "Известия". В беседе с aif.ru в понедельник, 6 апреля, она отметила, что при выборе печенья не стоит экономить, чтобы не навредить своему здоровью.

По ее словам, печенье является достаточно калорийным продуктом, поэтому употреблять его стоит не чаще одного раза в месяц и в небольшом количестве — по 3–4 штуки. Она также предупредила, что дешевое печенье лучше не покупать, так как в нем чаще содержатся вредные вещества.

По словам эксперта, качественное печенье обычно имеет короткий срок хранения — не более двух недель. К более подходящим вариантам она отнесла хлебцы и галеты, однако подчеркнула, что и ими не стоит злоупотреблять. Если в составе указано большое количество загустителей и эмульгаторов, это, по ее мнению, признак дешевого продукта, от которого лучше отказаться.

Кроме того, Кованова рекомендовала не давать печенье детям и не делать его постоянным дополнением к чаю, пишет kp.ru.

