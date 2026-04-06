В Самаре прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника следственных органов МВД России

Сегодня, в Главном следственном Управлении МВД России по Самарской области прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника следственных органов МВД России, в котором приняли участие личный состав, руководство областного главка и представитель Общественного совета.

Заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев поблагодарил собравшихся за существенный вклад в обеспечение законности и правопорядка на территории региона и вручил ведомственные награды, а также поздравил ряд сотрудников с присвоением специальных званий.

Заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области – начальник ГСУ генерал-майор юстиции Алексей Зеленов выразил искреннюю благодарность коллегам за добросовестную службу, верность долгу и самоотверженность, пожелав им крепкого здоровья и благополучия.

Алексей Владимирович вручил отличившимся сотрудникам благодарственные письма от Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и председателя Самарской Губернской Думы Геннадия Котельникова.

Заместитель председателя Общественного совета при региональном главке МВД Алексей Бородин подчеркнул важную роль следственных органов в защите прав и свобод граждан и поблагодарил присутствующих за ответственное отношение к делу, сообщает прессслужба ГУ МВД СО.

