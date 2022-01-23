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Девятилетней студентке МГУ предложили покинуть вуз

23 января 2022 12:10
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Девятилетней студентке МГУ предложили покинуть вуз

Академик Российской академии образования (РАО), член Совета по правам человека Александр Асмолов 22 января призвал прекратить «эксперимент» с обучением девятилетней студентки на факультете психологии МГУ. Асмолов предложил Тепляковой учиться в школе юного психолога.

«Необходимо приостановить эксперимент, который сейчас проводится, и прежде всего нужно обдумать, как помочь девочке и уменьшить резкую дисгармонию между ее познавательным и личностным развитием. Есть школы юного психолога, есть другие программы дополнительного образования, где Теплякова может учиться», — приводит «РИА Новости» слова академика.

Асмолов выразил надежду, что «выход из этой ситуации» будет найден в ближайшие месяцы.

«Проблема была поставлена на государственном уровне. И то, что это произошло, я думаю, приведет к путям решения», — заключил Асмолов.

Ранее 27 декабря уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова заявила, что учтет мнение члена СПЧ Александра Асмолова, рекомендовавшего приостановить обучение в МГУ девятилетней студентки.

26 декабря стало известно, что Асмолов направил письмо главе СПЧ Валерию Фадееву, уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и Львовой-Беловой с просьбой приостановить «опасный социально-психологический эксперимент», пишут "Известия".

 

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