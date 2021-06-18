Девушки из Самары потратили меньше денег на выпускной, чем молодые люди

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Выпускницы из Самары оказались более экономными, чем выпускники. Девушки отдавали за образ на выпускной в среднем на 1 950 рублей меньше мужчин. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования Lamoda и онлайн-сервиса услуг YouDo.com.



Согласно данным Lamoda, женский наряд (платье, клатч, туфли) обошелся жительницам Самары в среднем в 8 620 рублей. Самыми популярными цветами платья оказались черный, синий и бежевый. Стоимость популярных бьюти услуг – вечернего макияжа и укладки, по данным YouDo.com, составляет в городе около 1 500 рублей. Таким образом, полноценный образ на выпускной обойдется девушкам в среднем в 10 120 рублей.



За базовый мужской образ (ботинки, костюм, рубашка) самарские выпускники заплатили в среднем 12 060 рублей. Дополнительные покупки, например, носки или галстук стоят от 200 до 500 рублей. За обновление стрижки в Самаре придется отдать еще до 1 500 рублей.



«В этом году в тренде платья на бретелях, платья-комбинации, платья-бюстье и асимметричные модели. Брючный костюм и объемные аксессуары — еще один беспроигрышный вариант на вечер. Если говорить о цветовой гамме, сейчас актуальны зеленый, розовый, лиловый, желтый, жемчужный и серебряный.

Мужчинам советую выбрать классический костюм нейтрального оттенка — серого, голубого или бежевого. В паре с ним будет хорошо смотреться голубая рубашка или базовая белая футболка. Тем, кто не хочет выглядеть слишком официально, понравится сочетание костюма с кедами. Такой образ можно дополнить цепочками, кольцами и браслетами», — комментирует Денис Петюк, главный стилист Lamoda.



Выпускной — одно из тех мероприятий, которые люди хотят запечатлеть на всю жизнь. С конца мая на YouDo популярны услуги фотографов и видеографов не только на торжественную часть, но и на весь вечер выпускного. Услуги таких специалистов на день обойдутся самарцам в 3 000 рублей. Особым спросом пользуются и ведущие с диджеями, их услуги в среднем стоят в Самаре 5 000 рублей. Кроме того, встречаются такие задания по подготовке к выпускным: отпарить платье на выпускной вечер, сверстать и напечатать альбомы, создать мультфильм-поздравление для выпускников, оформить актовый зал, задекорировать стол в ресторане.