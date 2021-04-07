Девочку, разыскиваемую отцом-итальянцем, судебные приставы нашли в Тольятти

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Несовершеннолетнюю девочку, разыскиваемую отцом-итальянцем, судебные приставы Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств и розыску УФССП России по Самарской области нашли в Тольятти, сообщается на сайте организации.

"В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем заведено разыскное дело. В ходе розыска установлен факт получения ребенком гражданства Российской Федерации, а также адрес регистрации. Сотрудники Службы выехали по месту предполагаемого нахождения ребенка, однако дома никого не оказалось. Также были опрошены соседи и установлен номер телефона матери несовершеннолетней разыскиваемой девочки. Сотрудникам Службы удалось по телефону убедить женщину о необходимости встречи и дачи объяснений", - говорится в сообщении.

Судебные приставы установили, что ребенок проживает у бабушки в Тольятти. Выехав по месту нахождения девочки, сотрудники Службы зафиксировали факт нахождения ребенка по адресу, предоставленному матерью. Исполнительное производство об установлении местонахождения девочки окончено в связи с ее розыском.