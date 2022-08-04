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Девочку, пострадавшую от нападения обезьяны в Мытищах, выписали из больницы

4 августа 2022 16:05
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В июле обезьяна напала на ребенка на улице в Мытищах, девочка в тяжелом состоянии попала в больницу.

Пострадавшая от нападения обезьяны девочка в подмосковных Мытищах выписана из больницы, на данный момент она чувствует себя хорошо, впереди курс реабилитации, сообщили в региональном минздраве, передает РИА Новости.

В июле обезьяна напала на ребенка на улице в Мытищах, девочка в тяжелом состоянии попала в больницу. Как рассказала детский омбудсмен региона Ксения Мишонова, обезьяна содержалась в частном зоопарке, семья девочки, на которую напало животное, приехала из Харькова. Подмосковная прокуратура сообщала, что отдел дознания МУ МВД "Мытищинское" завел дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. СК сообщал о заведении уголовного дела о халатности должностных лиц.

"Благодаря слаженной работе врачей, функции поврежденных органов - кисти и стопы - были восстановлены. Впереди курс реабилитации. На данный момент девочка чувствует себя хорошо и уже выписана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что девочка поступила с множественными укушено-рваными ранами конечностей, разрывами сухожилий левой кисти, а также переломом основной фаланги пальца стопы.

"Пациентка поступила к нам в тяжелом состоянии. В приемном отделении после осмотра хирургом и реаниматологом она была госпитализирована в отделение реанимации. После небольшой предоперационной подготовки ей было проведено оперативное лечение, которое включало наложение швов на сухожилия кисти, репозицию - сопоставление костных отломков - пальца стопы и его металлоостеосинтез. Также был проведена кожная пластика для устранения дефектов стопы", - приводятся в сообщении слова заведующего детским травматологическим отделением Мытищинской ГКБ Владислава Смирнова.

Он добавил, что в течение суток после операции девочка находилась в реанимации, затем ее перевели в детское травматологическое отделение.

 

Фото:   pxhere

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