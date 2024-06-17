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"Девичий хоровод": в Самарской области прошел фестиваль-конкурс народных костюмов

17 июня 2024 17:23
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Среди участников были местные жители и гости из разных сел и городов региона.

Мероприятие (0+) под названием "Девичий хоровод" проходило 15 июня на площади около Дворца культуры в селе Новодевичье.

Фестиваль народного костюма - традиционное для этого сельского поселения праздничное событие. Его проводят каждый год при участии администрации и местного женского совета.

В этом году программа фестиваля была насыщенная и длилась около пяти часов. На сцене выступали исполнители и творческие коллективы. Участницы конкурса представляли наряды в рамках своих номинаций и возрастных категорий не только в формате дефиле, но и выступили с вокальными и танцевальными номерами.

Среди участников были местные жители и гости из разных сел и городов региона.

Поскольку фестиваль посвящен народному костюму, организаторы рассказывали собравшимся его историю и интересные факты. Также возле сцены на обозрение был выставлен уникальный экспонат - настоящий народный костюм бывшей сельчанки, состоящий из блузы, юбки и фартука. Изделие изготовлено в XIX веке в Шигонском районе и состоит из тесьмы и кружев, которые сшиты между собой. Такие наряды создавали себе женщины, которые переезжали из деревни в город.

Кроме концерта на площади были организованы мастер-классы по хороводным танцам и народному пению, где в качестве ведущей выступила тольяттинка Галина Москвичева.

Участница Вера Хошова приехала из Тольятти. Она сообщила, что впервые участвовала в этом конкурсе и неожиданно для себя заняла второе место в номинации "Современная одежда с элементами народного костюма":

- Я здесь представила современный образ казачки. Очень рада принять участие в этом фестивале. Это замечательное событие, которое помогает людям находить единомышленников, новых друзей и отлично провести досуг.

Источник:  СОВА

 

Фото:   Ксения Бахтина/СОВА

Теги: Мероприятия

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