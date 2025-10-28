Я нашел ошибку
Главные новости:
Ежемесячную денежную выплату из средств маткапитала переведут как обычно — 5 ноября.
Детские пособия в Самарской области в ноябре перечислят досрочно
На совещании обсудили вопросы обеспечения безопасности критически важных объектов и эффективность принимаемых мер по их защите в условиях проведения специальной военной операции.
Вячеслав Федорищев принял участие в выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации
К ошибкам в питании, приводящим к разрушению костей, врач отнесла несколько основных.
Врач-эндокринолог рассказал о продуктах, которые разрушают кости
В ходе совещания с докладами выступили профильные руководители.
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба по подготовке региона к форуму «Россия – спортивная держава»
Самарская команда в 1/4 финала (этап 1) сыграет на выезде против «КАМАЗа».
️Определился соперник «Крыльев Советов» в FONBET Кубке России
Согласно законопроекту, медосмотры, психологические тесты и заседания призывной комиссии будут проходить на протяжении всего года.
ГД приняла закон о круглогодичном призыве
Здание 1949 года постройки находится в непригодном состоянии: конструкции изношены и разрушаются, имеется угроза полного обрушения.
Бастрыкин затребовал повторный доклад по делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Самаре
Дело направлено в суд.
В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении шестерых самарцев, обвиняемых в хулиганстве
Детские пособия в Самарской области в ноябре перечислят досрочно

28 октября 2025 21:50
59
Ежемесячную денежную выплату из средств маткапитала переведут как обычно — 5 ноября.

Самарское отделение Социального фонда России в преддверии праздничных выходных на День народного единства выплатит детские пособия досрочно, сообщает sgpress.ru.

1 ноября родители получат следующие пособия: единое — на детей до 17 лет и беременным женщинам, по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3 лет и на ребенка военнослужащего.

Поскольку 8 ноября также является нерабочим днем, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет для официально трудоустроенных родителей перечислят 7-го числа.

Ежемесячную денежную выплату из средств маткапитала переведут как обычно — 5 ноября.

