Детские пособия в Самарской области в ноябре перечислят досрочно

Самарское отделение Социального фонда России в преддверии праздничных выходных на День народного единства выплатит детские пособия досрочно, сообщает sgpress.ru.

1 ноября родители получат следующие пособия: единое — на детей до 17 лет и беременным женщинам, по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3 лет и на ребенка военнослужащего.

Поскольку 8 ноября также является нерабочим днем, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет для официально трудоустроенных родителей перечислят 7-го числа.

Ежемесячную денежную выплату из средств маткапитала переведут как обычно — 5 ноября.