«Детские» деньги родители получат не позднее 26 января

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Российским семьям с детьми в 2021 году продолжат выплачивать ежемесячные и единовременные государственные пособия.

Например, январское пособие на детей от трех до семи лет родители получат не позднее 26 января. Об этом сообщает Минтруда. Размер пособия для малоимущих семей увеличится в этом году в два раза и составит один региональный прожиточный минимум.

Также семьи с детьми продолжат получать единовременные и ежемесячные выплаты, в том числе и те, которые ввели в 2020 году.

До 31 марта включительно можно оформить разовую выплату на детей до 8 лет, сумма составит 5 тысяч рублей. Обратиться за ней следует семьям, которые не сделали этого летом 2020 года. Остальным деньги были перечислены автоматически. Пособие назначается на детей, которые родились после 18 декабря 2012 года. Получить выплату могут также родители, у которых ребенок появился на свет в первые три месяца 2021 года.

Кроме того, россиянам по-прежнему положены выплаты на первого и второго ребенка до трех лет.

Материнский капитал в наступившем году получат свыше миллиона семей. После рождения первого ребенка размер выплаты составит 483882 рублей, второго – 639432 рублей.

Также продолжит действовать программа для многодетных семей. С ее помощью родители могут получить от государства 450 тысячи рублей на ипотеку. В ближайшие три года мерой поддержки предположительно воспользуются 120 тысяч семей, пишет ФедералПресс.

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