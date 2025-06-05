Детская картинная галерея: презентация книги Александра Житкова  «Самара. Иллюстрированная история»

165

10 июня 17.00, Детская картинная галерея, ул. Куйбышева, 139.

Детская картинная галерея приглашает на презентацию книги Александра Житкова «Самара. Иллюстрированная история». Издание предназначено для семейного чтения с детьми, адресовано школьным учителям и воспитателям дошкольных учреждений, экскурсоводам и всем любителям самарской истории. (0+)

Александр Житков – лектор Детской картинной галереи, экскурсовод, авторитетный специалист по локальной истории. В нашем музее, кроме программы семейного исторического лектория, адресованной подросткам и взрослым, он создает и проводит квесты для детей с родителями. Накопленный опыт общения с детской и родительской аудиториями подтолкнул его к идее создания книги, которая поможет взрослым познакомить детей с историей Самары от строительства крепости до космических достижений, выйти на улицы родного города с исследовательским интересом и по-новому взглянуть на него. Автор пишет: «Большая история нашего города складывается из множества малых. Постепенно они складываются в одно целое – так появилась эта книга, рассказывающая о городе и людях, которые жили и живут в нем. Прочитайте эти истории - и город начнет раскрывать свои секреты и тайны, сделайте маленькие и большие открытия – и обязательно появятся новые вопросы».

Визуальный образ книги создают иллюстрации художницы, зав. отделом Детской картинной галереи Оксаны Даньчиной. С ними путешествие по страницам самарской истории становится наглядно и интересно для детей. Кроме того, небольшие тексты-истории издания дополнены множеством фотографий и схем, дат и пояснений к ним.

Презентация книги Александра Житкова «Самара. Иллюстрированная история» пройдёт на территории усадьбы Клодта, вдохновившей автора на исследования Самары.

Фото: "Музей "Детская картинная галерея"