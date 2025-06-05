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Детская картинная галерея: презентация книги Александра Житкова  «Самара. Иллюстрированная история»

5 июня 2025 16:11
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Издание предназначено для семейного чтения с детьми, адресовано школьным учителям и воспитателям дошкольных учреждений, экскурсоводам и всем любителям самарской истории.

10 июня 17.00, Детская картинная галерея, ул. Куйбышева, 139.

Детская картинная галерея приглашает на презентацию книги Александра Житкова «Самара. Иллюстрированная история». Издание предназначено для семейного чтения с детьми, адресовано школьным учителям и воспитателям дошкольных учреждений, экскурсоводам и всем любителям самарской истории. (0+)

Александр Житков – лектор Детской картинной галереи, экскурсовод, авторитетный специалист по локальной истории. В нашем музее, кроме программы семейного исторического лектория, адресованной подросткам и взрослым, он создает и проводит квесты для детей с родителями. Накопленный опыт общения с детской и родительской аудиториями подтолкнул его к идее создания книги,  которая поможет взрослым познакомить  детей с историей Самары от строительства крепости до космических достижений, выйти на улицы родного города с исследовательским интересом и по-новому взглянуть на него. Автор пишет: «Большая история нашего города складывается из множества малых.  Постепенно они складываются в одно целое – так появилась эта книга, рассказывающая о городе и людях, которые жили и  живут в нем. Прочитайте эти истории - и город начнет раскрывать свои секреты и тайны, сделайте маленькие и большие открытия – и обязательно появятся новые вопросы».  

Визуальный образ книги создают иллюстрации художницы, зав. отделом Детской картинной галереи Оксаны Даньчиной. С ними путешествие по страницам самарской истории становится наглядно и интересно для детей. Кроме того, небольшие тексты-истории издания дополнены множеством фотографий и схем, дат и пояснений к ним. 

Презентация книги Александра Житкова  «Самара. Иллюстрированная история» пройдёт на территории усадьбы Клодта, вдохновившей автора на исследования Самары. 

 

Фото:  "Музей "Детская картинная галерея"

Теги: Самара

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