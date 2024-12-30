Дети, родившиеся после 2025 года, станут «поколением бета»

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Детей, родившихся в период с 2025 по 2039 год, станут называть «поколением бета». Об этом 29 декабря сообщила газета New York Post (NYP).

Уточняется, что поколение Beta следует за «поколением альфа» с 2010 по 2024 год. До этого было поколение Z в период с 1996 по 2010 год, и поколение Y, или миллениалы, которые родились с 1981 по 1996 год.

По словам демографа Марка Маккриндла, к 2035 году «поколение бета», которое будет составлять 16% населения мира, начнут жить в реальности, управляемой искусственным интеллектом.

«Поколение бета» будет жить в эпоху, когда искусственный интеллект и автоматизация полностью интегрированы в повседневную жизнь — от образования и рабочих мест до здравоохранения и развлечений», — отметил он.

Также эксперт рассказал, что новое поколение детей унаследует мир, борющийся с серьезными социальными проблемами, изменением климата, глобальной миграцией населения и стремительной урбанизацией, пишут "Известия".