Дети побывали в гостях у кинологов в Тольятти

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В рамках профориентационной работы ребятам рассказали о деятельности кинологической службы полиции и продемонстрировали умения четвероногих помощников.

Сотрудники тольяттинской полиции совместно с общественниками пригласили школьников в кинологический центр.

Полицейские-кинологи рассказали учащимся о том, какие породы собак состоят на службе в полиции и по каким направлениям они работают, об условиях их содержания, рационе, методах дрессировки и достижениях при несении службы. Подростки также узнали об истории развития служебного собаководства.

В продолжение встречи кинологи и их питомцы продемонстрировали мастерство дрессировки и выборки предметов, а также умение обнаруживать запрещенные вещества. Наибольший интерес у ребят вызвало преследование и захват злоумышленника. Наблюдая за быстрыми, четкими действиями служебной собаки ребята убедились, что от неё не уйдет ни один нарушитель. После показательных выступлений у ребят из центра было много вопросов. Молодые люди интересовались критериями отбора животных и какие породы подходят на службу в полицию.

Служебные животные – не только верные помощники полицейских, но и лучшие воспитатели подрастающего поколения. Общение с ними дарит много положительных эмоций, учит проявлению заботы и ответственности. По словам школьников, больше всего их удивили воспитанность собак и их дружелюбие.

Заместитель начальника Управления - начальник ОРЛС УМВД России по городу Тольятти подполковник полиции Александр Бросов отметил, что подобная форма профориентационной работы дает положительные результаты, у ребят появляется желание связать свой трудовой путь с правоохранительными органами.

В конце встречи воспитанники центра сделали фотографии на память и дружно поблагодарили полицейских и общественников за интересное, познавательное мероприятие.