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Детей и подростков из Самары приглашают к участию во Всероссийском конкурсе «Займись спортом!»

4 сентября 2023 17:01
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Это конкурс на лучший спортивный проект.

По инициативе Министерства спорта Российской Федерации в рамках информационно-коммуникационной кампании, направленной на продвижение федерального проекта «Спорт – норма жизни» и приуроченной к 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта проводится Всероссийский конкурс «Займись спортом!».

Он направлен на создание условий для творческого и профессионального общения детских и подростковых общественных объединений при реализации проектов, направленных на пропаганду физической культуры и спорта. Также проект ориентирован на вовлечение молодежи в социальную практику в сфере физической культуры и спорта.

Участниками конкурса могут стать дети и подростки, являющиеся гражданами Российской Федерации и проживающие на ее территории.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

– «Спортивная гордость моего края»: лучший проект-презентация об известном спортсмене-земляке;

– «Мой любимый тренер»: лучший проект-презентация о тренере или учителе физической культуры;

– «Делай как я»: лучший проект по вовлечению в физическую культуру и спорт (идея уже должна быть реализована).

Регистрация заявок продлится до 1 октября 2023 года. Заявки направляются на электронный адрес propaganda@minsport.gov.ru с пометкой «На конкурс «Займись спортом!».

Узнать более подробную информацию о мероприятии и требованиях к конкурсным материалам можно, ознакомившись с Положением.

 

Фото:    ru.freepik.com

 

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