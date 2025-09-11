Десять авторских экскурсий ждут самарцев в рамках Дня города

118

13 и 14 сентября жителей и гостей Самары приглашают на 10 прогулок по уникальным авторским маршрутам. Их проведут краеведы, режиссеры, архитекторы, преподаватели, художники, журналисты и т.д. 0+



Так, самарский краевед, кандидат психологических наук, член Российской ассоциации по связям с общественностью Владимир Громов приглашает на прогулку, посвященную юбилею ГРЭС и развитию энергетической инфраструктуры в Самаре. Художник, исследователь уличного искусства Арт Абстрактов познакомит всех желающих с девятью муралами на городских зданиях. Журналист, лауреат премии «Золотое перо Самарской губернии» Анастасия Кнор расскажет о местах, связанных с жизнью и творчеством великого композитора Дмитрия Шостаковича, а автор и режиссер цикла фильмов «Неочевидная Самара», фотограф Инга Пеннер – об истории улицы Чапаевской, которая считается музеем под открытым небом.



Также авторские прогулки подготовили:

- Инна Жичкина – исполнительный директор регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Самарской области;

- Григорий Циденков – доцент Самарского государственного социально-педагогического университета, кандидат социологических наук;

- Александр Андросов – историк, краевед, автор иммерсивных театрализованных экскурсий;

- Михаил Перепелкин – директор самарского литературно-мемориального музея имени Горького, доктор филологических наук, краевед, телеведущий;

- Мария Казак – художник-модельер, театральный художник, член Союза дизайнеров России, генеральный продюсер «Территории моды»

- Дмитрий Храмов – архитектор.

Фото: администрация Самары