Минцифы Самарской области напоминает, что аккумулирует информацию, которую предоставляют операторы связи, но организация самих точек доступа не входит в компетенцию ведомства.  
За два месяца жители Самарской области более 127 тыс. раз воспользовались картой точек доступа к публичному Wi-Fi
На нем ведется фрезерование старого асфальта и уширение проезжей части.
На Обводном шоссе Тольятти началось устройство нового дорожного полотна
Подробно об этих и других вакансиях рассказывают посетителям выставки профессий.
«РКС-Самара» знакомит с вакансиями
Фестиваль пройдет во Всемирный День туризма в рамках реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство». 
На самарской набережной пройдет гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
В четверг, 11 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев в Тольятти принял участие в конференции работников АО «АВТОВАЗ».
Губернатор Федорищев вручил государственные награды отличившимся сотрудникам АВТОВАЗа
Для изготовления одной броши у рукодельницы уходит до трех суток.
День УВМ МВД:  в ГУ МВД СО рассказали о сотруднице  службы  с необычным увлечением
Десять авторских экскурсий ждут самарцев в рамках Дня города
В фельдшерско-акушерском пункте осуществляется внутренняя отделка помещений.
В Ставропольском районе возводят новую врачебную амбулаторию в селе Ягодное и ФАП в селе Верхний Сускан
Десять авторских экскурсий ждут самарцев в рамках Дня города

11 сентября 2025 15:28
118
Их проведут краеведы, режиссеры, архитекторы, преподаватели, художники, журналисты и т.д.

13 и 14 сентября жителей и гостей Самары приглашают на 10 прогулок по уникальным авторским маршрутам. Их проведут краеведы, режиссеры, архитекторы, преподаватели, художники, журналисты и т.д.   0+

Так, самарский краевед, кандидат психологических наук, член Российской ассоциации по связям с общественностью Владимир Громов приглашает на прогулку, посвященную юбилею ГРЭС и развитию энергетической инфраструктуры в Самаре. Художник, исследователь уличного искусства Арт Абстрактов познакомит всех желающих с девятью муралами на городских зданиях. Журналист, лауреат премии «Золотое перо Самарской губернии» Анастасия Кнор расскажет о местах, связанных с жизнью и творчеством великого композитора Дмитрия Шостаковича, а автор и режиссер цикла фильмов «Неочевидная Самара», фотограф Инга Пеннер – об истории улицы Чапаевской, которая считается музеем под открытым небом.

Также авторские прогулки подготовили:
- Инна Жичкина – исполнительный директор регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Самарской области;
- Григорий Циденков – доцент Самарского государственного социально-педагогического университета, кандидат социологических наук;
- Александр Андросов – историк, краевед, автор иммерсивных театрализованных экскурсий; 
- Михаил Перепелкин – директор самарского литературно-мемориального музея имени Горького, доктор филологических наук, краевед, телеведущий;
- Мария Казак – художник-модельер, театральный художник, член Союза дизайнеров России, генеральный продюсер «Территории моды»
- Дмитрий Храмов – архитектор. 

 

Фото:   администрация Самары

Не стой возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.
11 сентября 2025, 14:38
12 сентября в регионе ожидается усиление северо-восточного ветра
Не стой возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.    Экология
127
Семья Довыдовых стала победителем в номинации «Новаторы в инвестициях».
11 сентября 2025, 14:30
Семья из Отрадного в Москве представила наш регион на Всероссийском семейном фестивале сбережений и инвестиций
Семья Довыдовых стала победителем в номинации «Новаторы в инвестициях». Общество
145
В честь юбилея на площадке центра «Мой бизнес» состоялось торжественное мероприятие с участием первых лиц региона, руководства сообщества и его резидентов.
11 сентября 2025, 14:20
В Самарской области отметили десятилетие крупного бизнес-сообщества
В честь юбилея на площадке центра «Мой бизнес» состоялось торжественное мероприятие с участием первых лиц региона, руководства сообщества и его резидентов. Общество
125
