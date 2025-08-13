Депутаты попросили включить ожирение в список социально значимых заболеваний

167

А Минздраву порекомендовали установить диспансерное наблюдение за такими пациентами. Это должно помочь выявлять болезнь на ранних стадиях и бороться с проблемой. А она серьезная: по статистике, ожирением в РФ страдает четверть взрослого населения, сообщает "Газета.Ru".



Какие болезни считаются социально значимыми?

Патологии, которые высоко распространены, значительно ухудшают состояние пациентов, а лечить их стоит дорого. Например, гепатиты B и C, ВИЧ, диабет.

Ожирение очень опасно?

Да, говорят врачи. Заболевание сокращает жизнь, повышает риск развития диабета второго типа и рака.



Разве нельзя победить жир диетой и спортом?

Это — основа лечения, но часто ее недостаточно, говорят эксперты. Требуется помощь эндокринолога, психотерапевта и иногда реабилитолога. Возможно, понадобятся медикаменты и хирургия.

Фото: freepik.com