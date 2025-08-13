Я нашел ошибку
Главные новости:
А Минздраву порекомендовали установить диспансерное наблюдение за такими пациентами.
Депутаты попросили включить ожирение в список социально значимых заболеваний
В следующем матче "Крылья" в Грозном встречаются с "Ахматом".
"Крылья Советов" уступают "Сочи" по пенальти - 3:5
Сегодня по месту жительства и работы подозреваемого проведены обыски, изъята документация, необходимая следствию, а также дорогостоящее имущество и денежные средства фигуранта в целях возмещения ущерба, причиненного бюджету.
Задержан зам. руководителя Департамента управления имуществом Самары, подозреваемый в превышении должностных полномочий
Глава региона подчеркнул, что перед правительством области стоит большая задача - в этом году обеспечить по этой программе жильем 1500 человек. 
Вячеслав Федорищев вручил ключи от квартир детям-сиротам в микрорайоне Южный город
В Самаре ночью +13, +15°С, днем +22, +24°С.
14 августа в регионе кратковременный дождь, местами гроза,до +24°С
Они проверяют состояние противопожарных барьеров и минерализованных полос общей протяженностью более 90 км, проводят профилактические беседы с отдыхающими и напоминают им правила поведения на лесных территориях.
Специалисты лесхоза Самары увеличили число профилактических рейдов по городским лесам
Вячеслав Федорищев вместе с командой областного правительства работает в городском поселении Рощинский Волжского района.
Самарский губернатор: «Удваиваем бюджет Рощинского в целях исполнения программы развития»
Злоумышленники используют их для обмана, вымогательства денег и вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность.
В России частично ограничили звонки через Telegram и WhatsApp
Депутаты попросили включить ожирение в список социально значимых заболеваний

13 августа 2025 22:48
167
А Минздраву порекомендовали установить диспансерное наблюдение за такими пациентами.

А Минздраву порекомендовали установить диспансерное наблюдение за такими пациентами. Это должно помочь выявлять болезнь на ранних стадиях и бороться с проблемой. А она серьезная: по статистике, ожирением в РФ страдает четверть взрослого населения, сообщает "Газета.Ru".

Какие болезни считаются социально значимыми?
Патологии, которые высоко распространены, значительно ухудшают состояние пациентов, а лечить их стоит дорого. Например, гепатиты B и C, ВИЧ, диабет.

Ожирение очень опасно?
Да, говорят врачи. Заболевание сокращает жизнь, повышает риск развития диабета второго типа и рака.

Разве нельзя победить жир диетой и спортом?
Это — основа лечения, но часто ее недостаточно, говорят эксперты. Требуется помощь эндокринолога, психотерапевта и иногда реабилитолога. Возможно, понадобятся медикаменты и хирургия.

 

Фото:   freepik.com

