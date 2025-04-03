Депутатов Госдумы оставили без красной икры в главном буфете

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Из меню в главном буфете Госдумы исключили красную икру. Ее не предлагают уже около месяца, рассказал в Telegram-канале журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

«Теперь, чтобы полакомиться яйцом с горкой деликатеса, народным избранникам нужно сходить в маленький буфет на пятом этаже нового здания», — написал Юнашев.

Он также добавил, что икра в буфете Госдумы подорожала второй раз за год — она прибавила в цене 10 рублей и теперь обойдется в 180 рублей.

До этого один из действующих парламентариев в беседе с «Газетой.Ru» пожаловался, что в столовой для депутатов Госдумы высокие цены, маленькие порции, а качество еды — не очень. Он отметил, что столовая не пользуется популярностью среди его коллег, на обед они предпочитают ходить в кафе, а за перекусом — в буфет.

Парламентарий уточнил, что в Госдуме есть буфет, депутатский зал и столовая. Чаще депутаты, как рассказал собеседник, ходят в буфет — чай/кофе, пирожное, переговорить с кем-то. В основном в ходе пленарного заседания — в буфет, который в зоне зала заседаний.