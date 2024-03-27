Депутат Госдумы рассказал, что запрещено делать дачникам

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Дача — изолированная территория каждого садовода, однако здесь нельзя заниматься чем угодно. Необходимо соблюдать установленные правила и нормы, иначе возможны неприятности в виде жалоб со стороны соседей или администрации садового товарищества. Об этом 27 марта «Известиям» рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Запрещено сжигать мусор и листву ближе чем на 15 м от построек, будь то свои или соседские. Если огонь разводится в закрытой емкости, такой как металлическая бочка, то допустимое расстояние до любого строения составляет 7,5 м. Мангал можно устанавливать на расстоянии не менее 5 м от любых построек», — сказал он.

«За самовольное использование чужого земельного участка, даже если он кажется заброшенным или неиспользуемым, гражданин может быть оштрафован от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 5 тыс. рублей. Об этом говорится в ст. 7.1 КоАП «Самовольное занятие земельного участка», — предупредил Чаплин.

Кроме того, на даче необходимо соблюдать тишину. Нельзя шуметь с 23:00 до 6:00, а в выходные дни — до 9:00. Соседи имеют право жаловаться на слишком шумных дачников, и речь может идти не только о громких застольях, но и о шумной садовой технике, указал собеседник издания.

Нельзя складировать или закапывать на своем участке неразлагаемые отходы, такие как стекло, металл, полиэтилен и другие, заявил Чаплин. Эти отходы должны быть утилизированы законным способом. По словам политика, отходы представляют опасность, поскольку становятся идеальной средой для развития микробов, тараканов, мух, грызунов — переносчиков опасных заболеваний, что наносит ущерб экологии.

На дачных участках запрещено выращивать некоторые растения, указал Чаплин. Например, запрещено выращивание розы гавайской, голубого лотоса и мимозы хостилис. Даже если дачник не был осведомлен о том, что на его участке находится запрещенное растение, он всё равно несет ответственность согласно закону.

«За выращивание крупных и особо крупных растений, содержащих наркотические или психотропные вещества или их прекурсоры, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 231 Уголовного кодекса России. Виновнику может грозить штраф до 300 тыс. рублей или сумма двухлетней зарплаты, а также обязательные работы до 480 часов или лишение свободы на срок до двух лет», — заключил Чаплин.

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