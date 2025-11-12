Депутат ГД Горелкин: Росстандарт не будет вводить ГОСТ для видеоигр

130

Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что в России не появится ГОСТ для видеоигр. Об этом ему сообщили в Росстандарте, пишет iphones.ru.

Новость о разработке ГОСТа появилась в октябре. В СМИ писали, что стандарт будет устанавливать критерии классификации компьютерных игр и игрушек, изображающих персонажей кино и анимации.

Однако в ответ на запрос Горелкина Росстандарт опроверг информацию о том, что под регулирование будут попадать компьютерные игры. Будущий ГОСТ относится к обычным играм и игрушкам, которые используются при проведении психолого-педагогической экспертизы.

Фото: freepik.com