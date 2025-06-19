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Департамент транспорта города Самары: выезжать в город на питбайке всем строго запрещено

19 июня 2025 21:18
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Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах.

Новая опасная игрушка подростков — питбайки. Дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено.

Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах.

У питбайка:
нет поворотников, фар, стоп-сигналов;
мотошины, предназначенные только для неровной поверхности;
нет ПТС — паспорта транспортного средства;
нет госномеров;
нет регистрации в ГАИ.

Чтобы ездить на питбайках на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно. Но если вы выезжаете на нём на дорогу, это трактуется как нарушение ПДД.

Инспектор ГАИ может отстранить водителя от управления, технику увезут на штрафстоянку. А дальше всё зависит от возраста нарушителя:

с 16 лет без прав — штраф 5–15 тыс. рублей;

до 16 лет — штраф получат родители, по ст. 5.35 КоАП РФ. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних;

кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребёнку родители — владельцы транспортного средства должны будут заплатить штраф: 30 тыс. рублей (ст. 12.7 ч. 3 КоАП РФ).

Если вы увидели на дороге подростка на питбайке, звоните в ГАИ. Сотрудники обязаны провести проверку, сообщает пресс-служба департамент транспорта города Самары.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Самара

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