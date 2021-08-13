Денис Рыбаков из Самарской области победил в грантовом конкурсе на «Тавриде»

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В Крыму подвели итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов в рамках образовательного заезда «Вкусный джаз» арт-кластера «Таврида». Заезд объединил арт-школы джазовой музыки, гастрономии, фото- и видеоконтента.

В числе призеров – Денис Рыбаков из Самарской области. На конкурсе он представил проект «Летний джазовый лагерь Moving Club» и выиграл 1 100 000 рублей на его реализацию. Сертификат победителю вручил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы организуем лагерь для музыкальных коллективов и сольных исполнителей. На протяжении трех дней лучшие молодые музыканты Самары и ближайших областей пройдут комплексную образовательную программу, включающую прогрессивные технологии музыкального образования. Проект является уникальным не только для Самарской области, но и для Приволжского федерального округа в целом», – рассказывает Денис.

Всего в рамках образовательного заезда на публичных защитах Всероссийского конкурса молодежных проектов, который проводится Федеральным агентством по делам молодежи и входит в платформу «Россия – страна возможностей», было представлено 38 проектов. Экспертная комиссия конкурса рекомендовала 10 проектов к присуждению грантовых средств на общую сумму 6 178 000 рублей.