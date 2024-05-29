День защиты детей: в Самарском историческом парке покажут любимые мультфильмы с «Триколор Детям»

70

В День защиты детей историческом парке «Россия — Моя история» г.Самара в партнерстве с мультиплатформенным оператором цифрового телевидения «Триколор» стартует показ мультфильмов.

Проект «Россия — Моя история», оператором которого в России является Фонд Гуманитарных Проектов, объединяет в себе не только выставки, мероприятия, но и бесплатные показы фильмов и мультфильмов, так как мультимедийные площадки, располагающие комфортными пространствами, — это еще и кинотеатры.

Показы будут проходить с 1 июня и до конца месяца и создадут уникальную возможность детям окунуться в захватывающий мир мультсериалов, получить незабываемые впечатления, а также отлично провести время с семьей или с друзьями. Программу популярных мультсериалов предоставил телеканал СТС Kids специально для проекта.

«Исторические парки «Россия — Моя история» за десять лет деятельности из мультимедийных выставочных площадок превратились в центры просвещения и культурного досуга регионов, которые расположены по всей стране. Вместе с российским оператором цифрового телевидения "Триколор" мы рады в летний период сделать посещение парков еще более увлекательным и познавательным для детей», — рассказал Иван Есин, руководитель проекта «Россия — Моя история».

Телеканал СТС Kids подготовил для детей любимые мультсериалы «Три кота», «Царевны», «Развлечеба», «Отель у овечек». Вдобавок посетители исторических парков, с 1 июня присоединившись к летней акции «Триколор Детям», смогут принять участие в розыгрыше подарков от CTC Kids. Главный приз — наушники Apple AirPods Max. Подробнее об условиях акции — с 1 июня на tricolor.ru.

В акции принимают участие 15 исторических парков в Омске, Сургуте, Махачкале, Новосибирске, Ставрополе, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Уфе, Краснодаре, Казани, Перми, Самаре, Тюмени, Твери и Волгограде.

Мультипликационный показ в Самаре состоится 1 июня в 11:00.

Вход свободный 0+