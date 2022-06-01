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День защиты детей в ПНИ отметили веселым праздником с танцами и мастер-классами

1 июня 2022 17:04
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Впервые с начала пандемии коронавируса удалось организовать праздник такого масштаба.

Во вторник, 31 мая, БФ ЕВИТА совместно с участниками проекта «Волонтеры-Особым детям» провели большой праздник для воспитанников самарского психоневрологического интерната (ПНИ), посвященный Дню защиты детей.

Впервые с начала пандемии коронавируса удалось организовать праздник такого масштаба. Порадовать ребят приехали давние друзья: клоун Сердечкин, фокусник Владимир Новиков с обезьянкой Читой, кинолог полиции Ирина Светкина с настоящей поисковой собакой Барсом, бессменный диджей всех наших дискотек Алексей Цедилов, аниматоры-волонтеры, байкеры.

В самом начале праздника ребята вели себя по-разному. Кто-то сразу узнал давних друзей. А кому-то потребовалось время, чтобы освоиться и поучаствовать в играх и мастер-классах.

Радость, объятия и танцы в итоге победили. Все участники праздника нашли себе занятие по интересам. Тем более, что во дворе развернулись настоящие творческие мастерские:

- мастер-класс по рисованию от благотворительного фонда «Источник Веры»;

- кулинарный мастер-класс от самарского отделения ОНФ;

- резьба по дереву от общественной организации «Свежий ветер».

Ребята рисовали на холсте и на ткани, выпиливали фигурки из дощечек, делали полезные десерты. А кто устал, мог сесть на скамеечку и поесть мороженное, которым ребят угощал ОНФ. Или поесть пиццу — подарок от «ДОДО Пицца», и посмотреть на шоу мыльных пузырей от студии Party Kids.

Посетила праздник и министр социально-демографической и семейной политик Регина Воробьева.

«Для наших ребят, которые здесь в ПНИ проживают, это мега важное событие. Тем более в пандемические годы мы эту традицию немножко забыли. Поэтому здесь и сейчас это просто выплеск эмоций, позитива. Наша максимальная забота о воспитанниках ПНИ состоит в том, чтобы дети не просто изо дня в день жили, кушали и что-то делали. Это те форматы социализации, в которых появляется возможность обрести друзей», — отметила Регина Алексеевна в беседе с журналистами.

В завершении вечера поздравить ребят приехал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Исполнительный директор БФ «ЕВИТА» Ольга Шелест:

«Министр лично поздравил и осмотрел некоторых ребят. В ходе визита мы совместно с руководством ПНИ разработали дорожную карту госпитализации детей в паллиативное отделение областной больницы им. В.Д. Середавина для полного обследования и коррекции противосудорожной терапии, подбора других препаратов. А для воспитанников старше 18 лет разработана дорожная карта госпитализации в городскую больницу №7».

Благотворительный фонд ЕВИТА выражает огромную благодарность всем партнерам и друзьям, помогавшим организовать праздник. Благодаря вам мы смогли подарить детям настоящее веселье.

Команда БФ ЕВИТА совместно с волонтерами каждый месяц проводит подобные мероприятия в ПНИ. Мы будем рады, если к нам будут присоединяться творческие люди, готовые порадовать «особых» детей.

 

Фото:   БФ «ЕВИТА».

 

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