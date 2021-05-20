День Волги в Самарской области по инициативе «Единой России» отметили масштабными субботниками

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День Волги в Самарской области отметили масштабными субботниками. 20 мая одноименную акцию «Единой России» в регионе поддержали несколько сотен активистов. Жители, волонтеры, молодогвардейцы, депутаты и сторонники партии вышли на уборку во всех муниципалитетах губернии, территории которых питает река.

Один из самых крупных десантов добровольцев трудился в Тольятти. Более 200 человек очистили пляж возле Волжского замка, береговую линию протяженностью в один километр. К участникам присоединился депутат Госдумы от Самарской области Владимир Бокк. Он подчеркнул, что на государственном уровне реализуются специальные программы, направленные на улучшение экологического состояния Волги. Однако многое зависит от самих жителей.

«Только представьте, треть населения страны живет на берегах Волги, в том числе и мы. Наш долг сохранять ее в чистоте. Мероприятие, организованное «Единой Россией», очень нужное. Уверен, что все, кто участвовал в уборке мусора, будут и дальше внимательнее относиться к экологии. Надеюсь, что наша акция послужит примером для всех тольяттинцев», - подчеркнул Владимир Бокк.

О своем особом отношении к Волге рассказала Елена Сазонова, активистка профсоюза АО «АвтоВАЗ», участница предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов в Самарскую губернскую думу.

«Мы живем в красивейшем месте. Наша река – это сердце и душа Самарской области. Важно беречь ее. Каждый из нас может внести свой вклад в сохранение Волги, в том числе участвуя в таких акциях», - сказала Елена Сазонова.

Участие в экологическом субботнике принял коренной тольяттинец, заместитель главврача городской больницы № 5, участник предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов в Самарскую губернскую думу Николай Каравашкин.

«Чистота - залог здоровья, это я вам как врач-инфекционист говорю. Важно поддерживать не только личную, но и гигиену общественных пространств. Акция «Единой России» однозначно привлечет внимание общественности к проблемам крупнейшей в мире реки, и, надеюсь, поможет в их решении», - отметил Николай Каравашкин.

В очистке прибрежной зоны в Тольятти активное участие приняли волонтеры многофункционального центра «Шанс». В их числе - волонтер акции «Мы вместе» Ирина Долгополова, которая принимает участие в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов в Госдуму. Она отметила, что не может представить свою жизнь без Волги.

«Нам не все равно, где мы живем. Самарская область - наш дом, который хотелось бы видеть чистым и красивым. Очищая берега Волги, мы заботимся о своем доме. Именно поэтому сегодня пришли сюда на уборку. В наших силах сделать все возможное, чтобы река жила», - рассказала Ирина Долгополова.

В Сызрани к акции «Единой России» присоединились около полусотни добровольцев. Сотрудники завода «ТЯЖМАШ», волонтеры, представители местного отделения «Молодой Гвардии «Единой России» и молодежного парламента, жители города привели в порядок побережье городского пляжа. Совместными усилиями очистили от бытовых отходов, камышей, веток и бревен более 500 метров береговой линии, вывезли шесть грузовиков мусора.

Депутат Самарской губернской думы, главный инженер завода «ТЯЖМАШ» Сергей Гринько подчеркнул значимость таких субботников.

«Какой будет Волга в будущем, насколько она сохранится, и в каких условиях будут жить наши дети, внуки и правнуки. Это зависит нас - от того, как мы сегодня относимся к ней. Спасибо молодежи и всем, кто откликнулся на призыв поучаствовать в акции. Теперь наши жители, приходя сюда, смогут отдыхать с комфортом. Я лишь хочу обратиться к ним – берегите нашу драгоценность, нашу Волгу», - добавил Сергей Гринько.

В Жигулевске «зеленые» волонтеры охватили прибрежную зону реки в микрорайоне Яблоневый овраг. Больше 20 активных жителей, депутатов и сторонников «Единой России» собрали три десятка мешков мусора - следов жизнедеятельности человека.

Директор завода «Энерготехмаш», участник предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов в Самарскую губернскую думу Алексей Иванов отметил, что «День Волги» объединил активистов-жигулевцев, которым небезразлична судьба родной реки.

«Вместе с жителями и волонтерами привели в порядок побережье залива – теперь тут уютно и комфортно отдыхать. Совместный полезный труд сплотил наш коллектив, добровольцев и всех неравнодушных людей. Такие акции важно проводить чаще», - рассказал Алексей Иванов.

Напомним, День Волги отмечается 20 мая во всех поволжских регионах России. Цель праздника - привлечь внимание властей и общественности к проблеме оздоровления и сохранения крупнейшей реки в мире. Ее протяженность около 3 600 километров. Волга является не только национальной гордостью страны, но и ценным стратегическим природным ресурсом.

По территории Самарской области протяженность Волги составляет 340 километров. Это главная водная артерия региона. Для сохранения и оздоровления реки в губернии по нацпроекту «Экология» реализуются федеральные проекты «Оздоровление Волги» и «Сохранение уникальных водных объектов», передает пресс-служба реготделения партии "ЕР".

Фото: пресс-служба реготделения партии "ЕР"