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День Волги: в Самаре выпустили в реку первую партию мальков сазана и стерляди   

20 мая 2021 17:34
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Дмитрий Азаров  призвал самарцев бережно относиться к великой реке.

20 мая, в четверг, в России отмечается День Волги. Этот значимый для всех волжан день традиционно отмечается экологическими акциями и инициативами.

В Самаре это событие ознаменовали первым выпуском в Волгу мальков сазана и стерляди. В экологической акции, направленной на восстановление в волжском бассейне численности рыб, принял участие Губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона вместе с сотрудниками территориального управления Росрыболовства и волонтёрами выпустили в Волгу годовалых стерлядей и сазанов. 

«Волга является главным природным достоянием нашей губернии. Такая красота, от которой невозможно оторваться. Без волжских просторов, я, например, свою жизнь не представляю. Я коренной житель Самары, волгарь, и конечно очень люблю нашу реку - уверен, как и абсолютное большинство жителей Самарской области, всех поволжских регионов», - отметил Дмитрий Азаров, поздравляя земляков с Днем Волги.  

Несмотря на то, что в регионе проводится большая работа по борьбе с браконьерством, эта проблема остается актуальной.

«Конечно, так нельзя поступать. Мы же Волгу матушкой называем. Нельзя так к матушке относиться, - обратился Глава региона к землякам, которые засоряют Волгу, не убирают за собой мусор с волжских берегов, занимаются незаконным выловом рыбы. - Еще раз хочу всех попросить самым бережным образом относиться к нашей жемчужине».

Для этого в регионе строятся очистные сооружения.

«В сохранение и оздоровление Волги внесли значительный вклад очистные сооружения в Сызрани, в Жигулевске, а также появившиеся в этом году в Самаре и Тольятти. Вот над чем мы работаем в первую очередь», - подчеркнул Губернатор.

В 2021 году на территории Самарской области начнется строительство 8 очистных сооружений, которые позволят предотвратить сброс в Волгу 19 миллионов тонн неочищенных стоков.

Дмитрий Азаров поблагодарил и промышленные предприятия, которые работают сегодня над строительством новых очистных сооружений:

«Спасибо тем, кто содержит свои очистные сооружения в состоянии полной эксплуатационной готовности, которые не допускают сброс нечистот в Волгу». Примером такой экологической ответственности Губернатор назвал «Куйбышев Азот».

Также в целях компенсации ущерба, нанесенного водным биоресурсам и среде их обитания, в регионе проводятся акции по выпуску молоди рыб в естественные водоемы. 

За участие в экологической акции и пристальное внимание к вопросам экологии Губернатора поблагодарил Вадим Ткачев, руководитель Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Он отметил, что в последние годы стерляди в волжских водах стало больше, и Самарская область – единственный регион, где популяция этого вида восстанавливается.

Глава региона в свою очередь призвал всех жителей Самарской области к самому заботливому, бережному отношению к Волге:

«Делайте добрые дела, давайте вместе выходить на экологические акции по очистке берегов. Давайте вместе позаботимся о восстановлении биосферного разнообразия волжского бассейна. Все в наших силах».

 

Фото: azarov.life / instagram / samaragis.ru

 

Теги: выпустили в реку День Волги мальков сазана и стерляди

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