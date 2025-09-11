День УВМ МВД:  в ГУ МВД СО рассказали о сотруднице  службы  с необычным увлечением

111

Брошечных дел мастер

Начальник отделения по вопросам миграции Отдела МВД России по Сергиевскому району Надежда Храмова во всем любит точность и порядок. Внимание к каждой детали, помогает ей и на работе, и дома. По долгу службы майору полиции приходится много общаться с людьми, вести документацию, проверять и координировать работу подчиненных. В свободное от службы время Надежда Валерьевна занимается необычным увлечением, которое помогает ей расслабиться. Она своими руками изготавливает эксклюзивные украшения. По словам Надежды Валерьевны, увлечение и профессия дополняют друг друга, не дают останавливаться на достигнутом и помогают развиваться: «Когда я мастерю украшения, можно сказать перезагружаюсь. В процессе рукоделия голова отдыхает. Так, у меня появляются силы, а с ними новые идеи, желание расти и совершенствоваться».

Надежда Храмова на протяжении уже трех лет занимается созданием брошей. Крошечными бусинами она может смастерить все, что угодно - различные фигурки, цветы, птиц, насекомых, животных и прочие. Интерес к рукоделию у сотрудницы полиции появился еще в детстве. «Помню в семь лет впервые своими руками попыталась вышить нитками небольшую аппликацию. А потом уроки труда стали самыми любимыми. Всегда с удовольствием вязала, плела и делала различные поделки», - вспоминает Надежда Валерьевна.

Надежда Храмова постоянно совершенствует своё мастерство. Для того, чтобы научиться новым способам изготовления и изучить все нюансы создания красивой и качественной броши, героиня прошла специальные онлайн-курсы. В течение трех месяцев, в свободное от службы время, она освоила множество новых техник изготовления броши.

«Без навыка рисования создавать брошь сложно. Особенно при сочетании цветовых оттенков. Рисование даёт хороший старт многим видам рукоделия», - утверждает собеседница.

В школьные годы Надежда Валерьевна занималась в художественном кружке. Поэтому ей без особых усилий удается создавать макеты будущих брошек. Остается только терпение и аккуратность – нанизывать одна за другой бисерины, сплетать их по заготовленному образу.

На вопрос – откуда приходит вдохновение и берутся идеи для новых брошей, героиня отвечает, что большую часть эскизов находит в интернете. Очень вдохновляется от просмотра работ других мастеров. «А иногда достаточно оглянуться вокруг себя и можно найти много идей. Например, на природе, увидишь необыкновенный цветок или бабочку, запомнишь его, потом быстрее домой – рисовать образ и воплощать задуманное в жизнь», - говорит Надежда Валерьевна.

В ее коллекции десятки работ. Одни из последних – яблоко, птичка с пышным оперением и букетом розовых цветов, лист берёзы и переливающийся разными оттенками гранат. В ближайших планах изготовить бабочку. У героини уже подобран необходимый материал и сделан эскиз.

По словам Надежды Валерьевны, использование броши универсально. Её можно крепить не только на платье или рубашку, но и на шапку, шарф, брюки, сумку. Основа брошек – не только бисер. Рукодельница старается сочетать разные материалы. Применяет стразы, перья, ленты атласные и декоративные, специальную проволоку, ткань и кожу.

Как утверждает собеседница по темпераменту дается человеку и его увлечение. Сделать брошь – под силу самым усидчивым и аккуратным людям. «Это сложный кропотливый труд. Иглы для бисера очень тонкие, протыкают руки на раз. Иногда бусинки не ложатся, приходится пороть и делать все заново», - отмечает героиня.

Для изготовления одной броши у рукодельницы уходит до трех суток. Процесс – не быстрый. «Чаще всего работаю над украшениями во время отпуска или на выходные. После служебных дел не всегда получается мастерить столько сколько хочется. Когда брошь готова - испытываю огромное удовольствие. Дарю их подругам и коллегам. Иногда делаю на заказ. Каждое такое изделие можно назвать эксклюзивным, потому что оно делается для конкретного человека, исходя из его пожеланий. В последнее время обмениваю свои броши на работы других рукодельниц. Так у меня появилась авторская сумочка и вязанная безрукавка», - рассказывает Надежда Валерьевна.

Надежда Храмова делится секретами своего любимого увлечения: «Главный совет из личного опыта - это не пожалеть денег и купить хороший, ровный, качественный материал. Этот критерий очень влияет на внешний вид броши, на то, как она блестит и переливается на свету. Мне нравится работать с чешским бисером. Немаловажно изготавливать броши при дневном свете. В вечернее время под светом светильника цвет бисера или бусин видятся немножко не в том тоне, какой он есть на самом деле. Если есть желание и интерес к любимому делу, то обязательно все получится».

Супруг поддерживает Надежду Храмову в ее увлечении. Всегда подходит проверить качество выполненной работы. «Он потрогает каждую пришитую бусинку. Если во время проверки ни один элемент не оторвался, муж выносит заключение – брошь выполнена добротно. Он же всегда поможет с металлическими элементами, застежками, проволоками, там, где требуется физическая сила»,- поясняет Надежда Валерьевна.

С супругом Алексеем Игоревичем героиня вместе уже 23 года. Они познакомились на службе. Алексей после окончания школы милиции устроился в следственный отдел ОВД по м.р. Сергиевский, там начинала свои служебные будни и Надежда. Так, служба соединила любящие сердца, как бисеринки – в единое целое. С тех пор, по словам супругов они неразлучны и в любом деле поддерживают друг друга. Особенная поддержка и забота исходила от мужа, когда Надежда Храмова находилась в длительной служебной командировке на территории Республики Казахстан, в качестве руководителя временной группы по государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников. Постоянные телефонные звонки супруга и его забота помогали на чужбине.

«В течение полутора лет, совместно с коллегами осуществляла взаимодействие с Министерством труда Российской Федерации и Генеральным консульством России в городе Уральске по переселению высококвалифицированных соотечественников на территорию Российской Федерации. Горжусь, что помогла соотечественникам. А еще признательна супругу, на котором была большая ответственность – в одиночку заботиться о младшей дочери», - комментирует героиня.

Семья Храмовых любит проводить совместное время вместе. Они ездят на рыбалку. С дочками Ульяной и Валерией отправляются с ночёвкой на природу. Готовят на костре. Полуостров Копылово на реке Волга – излюбленное место для путешествия, получения заряда новой энергии и вдохновения для всего семейства.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО