День России: в Самаре «Парад на Волге» объединил почти 500 судов

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12 июня, в День России, в Самаре состоялся Фестиваль «Парад на Волге», в котором приняли участие владельцы водной техники из Самарской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Волгограда и других городов России. Украшенные флагами России, почти 500 судов прошли вдоль набережной Самары, до острова Голодный.



«Самара - город с душой, прекрасной природой и самой красивой исконно русской рекой Волгой. «Парад на Волге» в День России объединил всех, кто по-настоящему любит русские реки и наш город. Около 500 судов, чьи владельцы к нам прибыли из разных регионов и городов России, этому доказательство. Уверен, с каждым годом популярность и география участников парада будут расти. Администрация города Самара продолжит оказывать поддержку организаторам мероприятия, - сказал глава Самары Иван Носков. - От души поздравляю всех с Днем России! Желаю всем профессиональных успехов, тепла домашнего очага и верных друзей, независимо от того, где они живут. Пусть будут здоровы ваши родители и счастливы дети в нашей большой и великой стране!»



Массовая колонна маломерных судов, украшенная флагами России, прошла вдоль набережной Самары, до острова Голодный. В их числе - пассажирский теплоход «Спутник-Гермес» длиной более 98 метров и 3-х палубный теплоход «Валерий Чкалов», 2 военных корабля ДОСААФ России, парусные и моторные яхты, катера, гидроциклы и пароходы, а также техника спецслужб, в том числе, например, пожарный катер «Геннадий Яровой» с включенными брандспойтами. На протяжении всего парада колонну сопровождали 2 гидросамолета самарского производства во главе с пилотом Натальей Дмитриевой.



«Фестиваль «Парад судов», проходит в Самаре в значимый для страны день – День России. Оглядываясь назад и видя результаты, понимаю, насколько велика стала наша волжская семья за четыре года. На сегодняшний день таких мероприятий практически нигде в стране не проводится, наша особенность в том, что принять участие в параде может любой владелец маломерного судна. В Санкт-Петербурге существуют «Алые паруса», а в Самаре стало ежегодной традицией 12 июня отмечать День России «Парадом на Волге», - поделился председатель регионального отделения ДОСААФ России Сергей Мирошниченко.



В финале маршрута участники вместе развернули флаг Российской Федерации длиной 1100 метров вдоль всего острова. Там же состоялся праздничный концерт посвященный Дню России, а также выставка судов-участников парада, работали мастер-классы, ремесленный городок, спортивные развлечения.



«Наш фестиваль - результат работы десятков людей. Это более 20 организаторов и еще более 70 человек, которые ежегодно помогают нам в организации, в том числе выступают в роли маршалов и готовят праздничную площадку. Отдельная благодарность за поддержку нашего события администрации города и правительству региона», - сказал заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ России по патриотической работе и спорту Юрий Котов.

Организаторами «Парада на Волге», напомним, является водомоторный клуб и клуб гидроциклистов под общим началом регионального отделения ДОСААФ России по Самарской области при поддержке администрации города и регионального правительства.

Фото: администрация Самары