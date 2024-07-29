День памяти на iВолге: открытие арт-объекта, патриотические акции

178

27 июля на Всероссийском молодёжном форуме Движения Первых «iВолга» платформы Росмолодёжь.События завершился четвертый день. Участники посетили мотивационные встречи, лекции и мастер-классы, посвящённые миру и дружбе. Ключевым событием, посвященным Дню памяти на форуме, стало открытие арт-объекта в память погибших детей на Донбассе.

Тема любви к Родине — одна из ключевых тем форумного сезона платформы Росмолодёжь.События. Почётным гостем в этот день стала руководитель Федеральной дирекции форумов Росмолодёжи Екатерина Антонова. Она осмотрела площадки форума, пообщалась с участниками и провела лекцию, где рассказала о десяти правилах успешного мероприятия, которые помогают ей и её команде организовывать события разного масштаба.

«На форуме присутствуют 82 представителя субъектов России – практически вся страна. Ребята из разных уголков могут приехать и увидеть, какая здесь атмосфера. Это открывает возможности: во-первых, повысить узнаваемость Самары как региона, а во-вторых, сделать форум круглогодичным. У нас есть конкурс на круглогодичные молодёжные образовательные центры, и, если коллеги захотят в дальнейшем, они уже смогут сделать из этого полноценный образовательный центр», – отметила Екатерина.

Екатерина Антонова рассказала, что благодаря объединению форума с Движением Первых и выходу на Всероссийский уровень, развилась инфраструктура iВолги, усилилась образовательная и внеучебная программы.

«Приятно, что на форуме есть программы, созданные отдельно для креатива. Это один из уникальных моментов, который отличает iВолгу от многих других форумов. Например, вы можете прийти в шатёр и создать свое родословное древо. Для этого есть целая платформа, где можно через архивы найти информацию о своих предках», – подчеркнула Екатерина.

В открытии арт-объекта, посвящённого детям-жертвам войны на Донбассе, участвовали почётные гости: участник СВО, доброволец из Абхазии, заместитель командира интернациональной бригады «Пятнашка», победитель Национальной премии «Патриот - 2022», советник Министра просвещения РФ Алиас Авидзба, уполномоченный по правам ребёнка в Самарской области Юлия Николаева и директор Всероссийского молодёжного форума Движения Первых «iВолга». Кристина Гнатюк.

Напомним, что указом Главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным 11 июля 2022 года 27 июля признан днём памяти детей, погибших на территории Донбасса. Ежегодно в этот день во всех регионах России проходят памятные мероприятия.

«Сегодня невозможно сдерживать слёз. Мы с вами обязаны помнить трагические события и отдавать дань памяти детям, которые погибли на Донбассе. Я, как мама маленькой малышки, не представляю горе тех семей, с которыми произошло это страшное событие. Этого не должно происходить. Мы вместе с вами должны даже простыми действиями делать всё для достижения долгожданной победы нашей страны. Выражать благодарность нашим героям специальной военной операции, поддерживать их семьи, способствовать тому, чтобы наши жители и дети были здоровы, и у них было светлое будущее в нашей стране», — сказала Кристина Гнатюк.

На мемориале размещены фотографии детей, которые погибли при страшных событиях на Донбассе. В ходе церемонии открытия композиция была украшена белыми журавлями, изготовленными участниками форума из белой бумаги, как символ добра и мира на земле.

«Очень страшная дата, но нам важно об этом помнить, рассказывать молодым людям и детям. Это нужно не только тем, кого сегодня с нами нет, но и тем, кто живёт сейчас. Чтобы помнили их жертву и понимали ценность жизни. Вот для чего этот мемориал нужен», — поделилась Юлия Николаева.

Тема патриотизма красной нитью прошла через всю программу форума, включая образовательную, полезную и культурную программы. С тематической лекцией на направлении «Первые. Патриотизм и историческая память» выступили участники специальной военной операции Алиас Авидзба и Константин Яшин. Опыт, которым они поделились, позволил многим молодым людям глубже осознать реальность происходящих событий.

«У меня эмоций от сегодняшней встречи море. Во-первых, от заинтересованности ребят, от их вовлеченности, от того, какие темы они поднимают, какие они вопросы задают. Я в очередной раз убеждаюсь, что самая продвинутая, самая замотивированная молодёжь о вопросах патриотизма. Как можно научить патриотизму? Здесь никого учить не надо. Они могут еще весь мир научить, как любить Родину. В конце мы просто расстаться не могли: эмоции были, слезы были, они дарили сувениры, подарки, сделанные своими руками, например шевроны. Это дорогого стоит, потому что я вижу своими глазами, ради кого мы воюем. Есть за что воевать, есть за кого воевать!», — поделился эмоциями от встречи с участниками iВолги Алиас Авидзба.

Кроме того, на форуме организована выставка «Герои среди нас», на которой запечатлены фотографии родственников участников iВолги, которые участвуют в специальной военной операции, и их личные истории.

«Я чувствую гордость за то, что моя кровинушка защищает меня, мою семью, Родину, всех нас. Это очень хорошо, что каждый человек может узнать об истории героя нашей России. С помощью фотографий и историй мы можем рассказать о тех, кем гордимся. У моей соседки на выставке представлено фото отца. Мы говорили, как сильно горды, что наши родственники есть на выставке», — поделилась своими впечатлениями участница смены «Первые. Медиа и дипломатия» из Самарской области Дарья Борькина.

В целях поддержки участников СВО в ходе форума проводится акция «Открытка с Форума». На видеозоне каждый желающий может записать видеообращение к бойцам СВО, которые будут направлены для дальнейшего показа в военных частях.

Также на площадке акции предусмотрена возможность подписания памятной брендированной открытки, в которую можно вписать послание со словами благодарности и поддержки, адресованное защитникам Родины. Подписанные открытки складываются в почтовый ящик в виде сердца, и после форума будут направлены в военные части в зоне СВО.

На площадке размещена зона, отражающая практическую помощь форума участникам СВО: плетение маскировочных сетей, изготовление блиндажных свечей, сбор помощи от участников форума.

Между тем на iВолге продолжаются встречи с экспертами в различных направлениях. На смене «Первые. Наука и образование» прошла лекция «Научные сообщества: лучшие практики, новые смыслы», которая собрала слушателей, жаждущих узнать о перспективах развития науки. Спикером выступил Председатель Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию, кандидат физико-математических наук Никита Марченков. Он подчеркнул, что масштабные научные проекты неизбежно ведут к быстрому развитию технологий в различных сферах. Один крупный научный проект способен перевернуть технологический уклад, породив множество новых инноваций. В качестве примера он привел Атомный проект, который стимулировал развитие суперкомпьютерного моделирования, сделав возможным проведение виртуальных испытаний вместо реальных.

«Важно говорить, что наука сегодня критически необходима, в целом для развития нашей страны. Это неотъемлемая часть и в безопасности, и в независимости России в условиях современного беспрецедентного санкционного давления и других вызовов, которые перед нами стоят», — отметил Никита Марченков.

Известные спортсмены продолжают выступать на iВолге и мотивировать участников своим умением не сдаваться и идти до конца. В этот раз поляну посетила трёхкратная чемпионка Олимпийских игр Мария Киселева, которая в рамках лекции «Как побеждать в спорте и жизни?» рассказала о любви к своему делу.

«Нельзя заниматься тем, к чему вы равнодушны, потому что тогда никакого результата не будет. Когда вы занимаетесь своим делом, работа перестаёт восприниматься, как работа. Она становится вашим образом жизни. Вот я счастливый человек. У меня ни одного утра в моей жизни не началось с мысли, чтобы придумать причину не пойти на работу», — сказала Мария Киселева.

Отметим, что в 2024 году впервые на поляне работает психологическая служба, которая помогает участникам справиться с разными эмоциональными трудностями. Её сотрудники являются участниками проекта «Послезавтра», в рамках которого они помогают подросткам из исторических субъектов Российской Федерации.

«На форуме есть много талантливых ребят, для которых участие в таких мероприятиях, как iВолга — это яркое событие в жизни, но иногда им нужно перезагрузиться, отпустить ненужные мысли и справиться с эмоциями перед защитой проекта. Наша задача — стабилизировать их состояние и помочь им стать более уверенными. То есть мы здесь нужны для того, чтобы ребята смогли прийти к тем достижениям, ради которых они сюда приехали», — рассказала о своих задачах психолог iВолги Виктория Милова из Москвы.

Напомним, что молодёжный форум, «iВолга» в течение 11 лет имел статус окружного и проводился под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО. С 2024 года форум получил федеральный статус.

Всероссийский молодёжный форум Движения Первых «iВолга» входит в линейку платформы Росмолодёжь.События. Организаторами форума выступают Правительство Самарской области, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение первых», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь), при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

Фото: пресс-служба Всероссийского молодёжного форума Движения Первых «iВолга»