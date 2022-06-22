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 День памяти и скорби: сотрудники ГУ МЧС Тольятти возложили цветы к Вечному огню

22 июня 2022 16:28
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Присутствующие на церемонии почтили минутой молчания память воинов, погибших в годы войны, сотрудников пожарной охраны и гражданской обороны, обеспечивших защиту городов, и трудового народа – победителя.

22 июня – День памяти и скорби. Эта дата знакома даже ребенку, ведь именно в этот день началась Великая Отечественная война, унесшая тысячи жизни, забравшая близких людей, оставившая вечный след в наших сердцах и душах.

Сегодня, в эту скорбную дату, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тольятти возложили цветы к Вечному огню. Присутствующие на церемонии почтили минутой молчания память воинов, погибших в годы войны, сотрудников пожарной охраны и гражданской обороны, обеспечивших защиту городов, и трудового народа – победителя.

В городе Тольятти действуют ветеранские организации Великой Отечественной войны, ветеранов различных родов войск, ветеранов Пожарной охраны. Они помогают воспитывать молодое поколение спасателей собственным примером мужества, героизма и преданности Родине, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

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