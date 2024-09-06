День города: программа мероприятий на ближайшие выходные

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7 и 8 сентября в областной столице запланированы мероприятия, посвященные 438-летию города. В этом году праздничные события посвящены сохранению исторических традиций города, его культурного и духовного наследия, сохранению и развитию культурно-патриотических ценностей, среди которых - любовь к родным местам, родному языку, уважение к традициям и обычаям своего народа, стремление к укреплению чести и достоинства Отечества, а также Году семьи, объявленному Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Так, в выходные в Самаре пройдет Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии» (https://samadm.ru/media/news/49996/ ). В этом году он соберет 12 коллективов из разных городов России. 7 сентября с 18.00 в Летнем театре Струковского сада пройдут концерты Нижегородского губернского оркестра и военного оркестра штаба Черноморского флота. Субботний вечер в Струковском саду завершит вечер романсов с участием заслуженной артистки России, актрисы театра и кино, певицы Екатерины Гусевой. В сопровождении рояля прозвучат популярные отечественные романсы и песни. Начало концерта – в 20.30. 8 сентября с 13.00 до 18.00 в Струковском саду пройдет Гала-концерт фестиваля. Здесь же с 14.30 можно увидеть плац-концерты и дефиле музыкантов оркестров. Вход на фестивальные концерты свободный.

В предстоящие выходные будут организованы более 100 пешеходных краеведческих экскурсий (https://samadm.ru/media/news/50042/). Это уникальная возможность узнать новые истории и факты о нашем городе, погрузиться в его атмосферу и открыть для себя интересные места. Участие в экскурсиях бесплатное. Записаться на них можно в колл-центре с 1 по 8 сентября с 10:00 до 20:00 по телефонам: +7 937 255 5292; +7 927 155 1334; +7 902 740 6155. Посмотреть точки старта экскурсий можно на общей карте всех программ в разделе «Показать экскурсии» - https://samara438.ru/citytours .

8 сентября с 12:00 до 20:00 будут запущены специальные экскурсионные автобусы, которые проедут по двум кольцевым маршрутам. Профессиональные гиды расскажут интересные факты о городе. Путешествие можно начать от площади Кирова или от остановки «Собор Кирилла и Мефодия», а далее проехать по улицах Самары к центру. Интервалы движения автобусов - 30 минут. Поездки в автобусах будут бесплатными. Подробнее: https://samadm.ru/media/news/50034/

В воскресенье, 8 сентября, с 10.00 до 17.00 жители и гости города смогут принять участие в квест-викторине «Знай историю Самары!» (https://samadm.ru/media/news/50003/ ). Это просветительское мероприятие в игровой форме, в котором можно выиграть ценные призы. Квест разделен на два территориальных блока: «Исторический город» (Самарский, Ленинский районы) и «Трудовая слава Безымянки» (Кировский, Промышленный районы). В каждой игровой локации по 15 точек-станций. Стартовать можно с любой из них.

8 сентября с 18.00 на площади имени В.В.Куйбышева пройдет патриотический концерт «С любовью к родному городу».

На главной городской сцене выступят творческие семьи Самары и популярные самарские исполнители: хор многодетных семей Самары, семейный дуэт «Кирилл да Марья», театр народной песни «Добро», детско-музыкально-хореографический театр «Искорки», «Музыкальный центр Автоклуб», вокальные группы «Вместе» и «Утро», лауреаты международных и всероссийских конкурсов Александра Байдачная, Антон Рубан, Татьяна Кузьмина, Евгения Белоусова, Зоя Воловикова.

В 19.30 сводный духовой оркестр фестиваля «На сопках Маньчжурии» в составе 350 музыкантов исполнит знаковые для российской музыкальной истории патриотические произведения – в их числе знаменитый вальс «На сопках Маньчжурии», марш «Прощание славянки», песни «Катюша». Для исполнения произведения «Нам нужна одна Победа» на сцену выйдут участники специальной военной операции, ветераны боевых действий, представители регионального отделения Общественной организации «Офицеры России» и литературно-музыкального проекта «Едем на Донбасс!».

В завершении вечера выступит музыкант, поэт и композитор заслуженный артист России Сергей Трофимов, а также группа Uma2rman со специальной программой, в которую войдут как новые песни группы, так и хиты.

Кроме того, в этот день с 10.00 до 19.00 на площади Куйбышева будет работать выставка-ярмарки самарских производителей и мастеров «Сделано в Самаре». В ней примут участие 50 представителей малого и среднего бизнеса различных сфер.

В рамках деловой программы выставки запланировано проведение мастер-классов от предпринимателей, показ дизайнерской одежды, презентация сувенирной продукции, кулинарные поединки, дегустация продукции, гастрономическая кухня, розыгрыши призов, награждение отличившихся МСП и вручение памятных подарков.

Кроме того, на площадке будет действовать зона для консультирования, где посетители и участники выставки смогут узнать о действующих в регионе мерах поддержки малого и среднего бизнеса.

В целях безопасности участников мероприятия вход на площадь будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты. С 12:00 до 23:59 8 сентября будет ограничено движение транспорта по следующим участкам улично-дорожной сети (https://samadm.ru/media/news/50046/ ): по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской; по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской; по ул. Вилоновской от ул. Фрунзе до ул. Галактионовской; по ул. Красноармейской от ул. Фрунзе до ул. Самарской; по ул. Молодогвардейской от ул. Ульяновской до ул. Вилоновской.

Помимо этого, на вышеуказанных участках дорог с 20:00 7 сентября до 23:59 8 сентября будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Кроме того, с 12:00 до 23:59 8 сентября 2024 года движение городского пассажирского транспорта – автобусов №№ 24, 80, 226 – будет осуществляться в соответствии со скорректированными схемами.

Обращаем внимание, что по окончании праздничного мероприятия, с 22:30, дополнительные автобусы будут поданы и размещены на улице Самарской – на участке между улицами Красноармейской и Льва Толстого. Задействуют автобусы, курсирующие по маршрутам №№ 1, 2, 26, 34, 41, 47, 57, 50, 5д (с заездом в Волгарь).

До полуночи будет продлена работа трамвайных маршрутов № 1, 3, 5, 20, 22, 13 и 4, а также троллейбусного маршрута №6.

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