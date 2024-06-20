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Дело жизни: Надежда Лукьянова работает вожатой служебных собак в Волжском спасательном центре МЧС СО

20 июня 2024 19:55
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У специалистов помимо экстренных выездов есть и повседневные обязанности. Уход, наблюдение за состоянием здоровья своих подопечных, тренировки.

10 лет назад Надежда кардинально сменила сферу деятельности, выбрав делом жизни то, что ей больше всего по душе.

Тренируя животных, она многому научилась. Сегодня в ее подчинении черная немецкая овчарка, а дома ждут еще 4 свои. С ними помогает дочь, которая также, как и мама, увлечена собаководством и является волонтером поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

У специалистов помимо экстренных выездов есть и повседневные обязанности. Уход, наблюдение за состоянием здоровья своих подопечных, тренировки — обычно так проходит рабочий день.

«Чтобы ни дня не работать, нужно работать на любимой работе, которая совмещается с хобби. Собаки у меня с детства, поэтому как-то привыкла уже с ними общаться, разговаривать на одном языке. Самые запоминающиеся поиски были самыми короткими, длившимися 2,5 часа. Вызов пришел в 4 часа дня. Вышли с Багирой. В тот раз ехать никуда не пришлось. Пропал дедушка, которого искали и волонтеры, и родственники. Больше полутора суток не могли найти. Мы с Багирой прошли 2,6 километра, и здесь она у меня просто скрылась. Недалеко были овраги. Думаю: «Как? Где? Куда?» И тут, слышу лай. Неужели найден? Действительно, дедушка нашелся. Сразу к нему побежали, чтобы оказать первую помощь. Вот такие положительные эмоции, и самое главное и приятное, когда сообщаешь родственникам "найден, жив". Именно для этого мы и работаем. Вся семья меня поддерживает, и дочь, и сын, они вместе со мной ездят по выходным на тренировки с собакой. Отдыхаем тоже вместе. Кинологами работают как мужчины, так и женщины. У всех одинаково получается. Самое главное - любить свою работу, любить свою собаку, дело, которым ты занимаешься, и приносить людям пользу», - рассказывает Надежда Лукьянова, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:    пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

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