Дело жизни: Надежда Лукьянова работает вожатой служебных собак в Волжском спасательном центре МЧС СО

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10 лет назад Надежда кардинально сменила сферу деятельности, выбрав делом жизни то, что ей больше всего по душе.

Тренируя животных, она многому научилась. Сегодня в ее подчинении черная немецкая овчарка, а дома ждут еще 4 свои. С ними помогает дочь, которая также, как и мама, увлечена собаководством и является волонтером поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

У специалистов помимо экстренных выездов есть и повседневные обязанности. Уход, наблюдение за состоянием здоровья своих подопечных, тренировки — обычно так проходит рабочий день.

«Чтобы ни дня не работать, нужно работать на любимой работе, которая совмещается с хобби. Собаки у меня с детства, поэтому как-то привыкла уже с ними общаться, разговаривать на одном языке. Самые запоминающиеся поиски были самыми короткими, длившимися 2,5 часа. Вызов пришел в 4 часа дня. Вышли с Багирой. В тот раз ехать никуда не пришлось. Пропал дедушка, которого искали и волонтеры, и родственники. Больше полутора суток не могли найти. Мы с Багирой прошли 2,6 километра, и здесь она у меня просто скрылась. Недалеко были овраги. Думаю: «Как? Где? Куда?» И тут, слышу лай. Неужели найден? Действительно, дедушка нашелся. Сразу к нему побежали, чтобы оказать первую помощь. Вот такие положительные эмоции, и самое главное и приятное, когда сообщаешь родственникам "найден, жив". Именно для этого мы и работаем. Вся семья меня поддерживает, и дочь, и сын, они вместе со мной ездят по выходным на тренировки с собакой. Отдыхаем тоже вместе. Кинологами работают как мужчины, так и женщины. У всех одинаково получается. Самое главное - любить свою работу, любить свою собаку, дело, которым ты занимаешься, и приносить людям пользу», - рассказывает Надежда Лукьянова, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО