Делегация Самарской области успешно выступила на Дельфийских играх

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С 21 по 26 апреля 2023 года в г. Саратов состоялись XXII молодежные Дельфийские игры России. В сборную делегацию Самарской области 2023 года вошли представители нашей творческой молодежи — юные музыканты, танцоры, инструменталисты, театралы, фотографы, кулинары и парикмахеры, а также концертмейстеры и руководители коллективов – всего 103 талантливых и молодых самарцев.

В сфере творчества Дельфийские игры занимают место, аналогичное позиции Олимпийских в спорте. Игры развиваются как глобальная система поиска и поддержки молодых талантов, содействия творческому росту юношей и девушек во всех областях деятельности, продвижения событийного туризма, повышения академической мобильности.

Самарская область была представлена в номинациях «Художественное чтение», «Балалайка», «Домра», «Баян/аккордеон», «Классическая гитара», «Флейта», «Академическое пение», «Сольное народное пение», «Эстрадное пение», «Классический танец», «Фотография», «Кулинарное искусство», «Парикмахерское искусство», «Искусство воспитания», «Историческое просвещение», «Деревянные духовые инструменты», «Народное танец», «Тележурналистика», «Ансамбли народных инструментов».

В этом году на соревнования отправились участники из Самары, Тольятти, Сызрани, Жигулевска, Новокуйбышевска, Отрадного, Похвистнево и Кинель-Черкасского района. Во II тур прошли 18 участников (78%).

Студентка Самарского хореографического училища Ангелина Балдина стала обладателем бронзовой медали XXII молодежных Дельфийских игр России в номинации «Классический танец».

«В первую очередь хочется выразить благодарность моему педагогу Коротковой Оксане Васильевне за труд, за вдохновение и веру в меня! Самарскому хореографическому училищу за доверие и возможность представлять Самарскую область на столь масштабном конкурсе.

Для меня Дельфийские игры это возможность показать себя, это невероятный опыт, а также новые знакомства с творческими людьми. За эти 6 дней я получила массу положительных эмоций и настрой на дальнейшую работу!» — делится своими эмоциями Ангелина.

По результатам официального командного первенства Самарская область заняла 3-е командное место (после Саратовской и Новосибирской области). Всего в играх приняли участие 2516 человек из 80 субъектов Российской Федерации.

«Это очень хороший результат! От всей души поздравляю наших победителей, педагогов и всех тех, кто имеет отношение к победе Самарской делегации на Дельфийских играх. Я желаю всем дальнейших успехов в творчестве, доброго здоровья, энергии!» — отметила Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

Золотыми медалями награждены:

Кулакова Дарья – номинация «Кулинарное искусство», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум кулинарного искусства»;

Матвеева Милана – номинация «Домра», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Тольяттинский колледж искусств имени Р.К. Щедрина»;

Матыгин Даниил – номинация «Классическая гитара», Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный институт культуры»;

Мусин Амин – номинация «Балалайка», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова»;

Половинкин Павел – номинация «Кулинарное искусство», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум кулинарного искусства»;

Дуэт баянистов «Вдохновение» Самаркин Артем и Прохоров Алексей – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г.о. Отрадный Самарской области;

Театр танца «Седьмое небо» – ОАО Дворец культуры Тольятти им. Н.В. Абрамова.

Бронзовыми медалями награждены:

Балдина Ангелина – номинация «Классический танец», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Самарское хореографическое училище (колледж)»;

Белова Александра – номинация «Фотография», Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Самарской области «Самарский дворец детского и юношеского творчества», Фотошкола «Самара»;

Образцовый вокально-эстрадный ансамбль «Алые паруса», номинация «Эстрадный ансамбль», Детская школа искусств» г. Похвистнево.

Дипломами награждены:

Калинина Дарья – номинация «Парикмахерское искусство», ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна», модель Чаркова Анастасия;

Макарова Анастасия – Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Самарской области «Самарский дворец детского и юношеского творчества», фотошкола «Самара»;

Павлов Федор – номинация «Балалайка», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Самарское музыкальное училище им. Д.Г. Шаталова»;

Самаркин Артем – номинация «Баян/аккордеон», Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г.о. Отрадный;

Образцовый художественный коллектив ансамбль «Счастливое детство» –номинация «Народный танец», МБУ ДО Детский Дом культуры г.о. Тольятти;

Центр школьной прессы «Зебра», номинация «Тележурналистика», МБУ ДО «Центр внешкольной работы «Крылатый» г.о. Самара.

Фото: минкульт СО