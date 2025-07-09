Делегация Самарской области приняла участие в форуме «Всё для Победы» в Москве

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Команда Народного фронта Самарской области приняла участие во Всероссийском форуме «Всё Для Победы!» в Национальном центре «Россия» в Москве. Масштабное мероприятие, объединившее активистов со всей страны, прошло при участии Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Участники подвели итоги трехлетней работы по помощи бойцам спецоперации. Также форум стал ключевой площадкой для обмена лучшими практиками и стратегиями в сфере поддержки бойцов и мирных жителей.

Здесь собрались более тысячи неравнодушных жителей, чья деятельность в рамках проекта Народного фронта «Всё для Победы!» уже внесла значительный вклад в общее дело. Самых активных участников наградили за поддержку российских военнослужащих на передовой, ветеранов СВО и их семей, жителей освобожденных и приграничных регионов.

«Для меня форум стал настоящим источником вдохновения и надежды, – поделилась своими впечатлениями координатор Молодёжки Народного Фронта в Самарской области Ирина Каштанова. – Тысячи людей, приехавшие сюда с разных концов России, были полны энтузиазма и стремления помочь друг другу».